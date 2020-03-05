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МТС вышла на рынок облачного ИТ-аутсорсинга для бизнеса

Компания рассчитывает на спрос среди банков, ретейла и промышленности
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© Пресс-служба МТС

Москва, 5 марта. МТС вышла на рынок облачного ИТ-аутсорсинга для бизнеса. Как сообщили в компании, в рамках направления Professional & Managed Services команда экспертов будет осуществлять настройку, управление и поддержку ИТ-инфраструктуры российских компаний, также выполнять сложные проектные работы. По информации экспертов, крупные компании смогут сократить затраты на рутинные работы по поддержке ИТ-инфраструктуры в облаке. 

"Облачный ИТ-аутсорсинг позволяет повысить производительность в решении ИТ-задач, оптимизировать рабочее время штатных сотрудников и обеспечить экономию до 90% от первоначальных затрат на ИТ. Например, воспользовавшись базовым тарифным планом за 25 тысяч рублей в месяц компания освободится от рутинных задач по настройке и обслуживанию виртуальных ресурсов. От 65 тысяч рублей в месяц — будут доступны расширенные опции по настройке сети и ПО, работе с резервным копированием. Сервисом уже пользуется ряд клиентов из производственной сферы", —комментирует директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов. Мы запустили одно из самых полных и доступных предложений на рынке облачного ИТ-аутсорсинга в России, добавляет он. 

В компании рассказали, что облачный ИТ-аутсорсинг включает два направления. Первое направление предполагает передачу специалистам #CloudMTS операционных процессов, связанных с обеспечением работоспособности ИТ-инфраструктуры. Предоставляется в трех тарифных планах, которые закрывают потребности малых, средних и крупных компаний. Ежемесячная стоимость зависит от набора и сложности работ. Второе направление включают в себя сложные проектные работы, требующие высокой квалификации ИТ-специалистов. Например, детальный аудит ИТ-архитектуры, создание частных и гибридных облаков, разработка схем резервирования и аварийного восстановления.

По данным исследований, 77% рос­сий­ско­го круп­но­го биз­не­са го­товы к пе­рехо­ду на об­лачные тех­но­логии. Согласно оценке iKS-Consulting, облачный рынок будет расти ежегодно на 23%. Ожидается, что объем российского рынка облачных услуг к 2022 году превысит 155 млрд рублей.

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