В Прикамье открылся ресурс для сообщений о завышенных ценах и дефиците медицинских масок

ТАСС, 11 марта. По поручению глава Пермского края Дмитрия Махонина региональное министерство информационного развития и связи открывает ресурс на портале "Управляем вместе", где жители Прикамья смогут сообщить о высоких ценах на медицинские маски или их отсутствие в аптеках. Новая функция появится на портале до конца текущей недели, сообщают в департаменте пресс-службы администрации губернатора.

По словам Махонина, в его аккаунт в Инстаграм часто приходят жалобы и обращения жителей о том, что они не могут купить маски. Ранее он заявлял, что в период эпидемии ОРВИ и гриппа нельзя допускать наживы на людях.

"Сейчас при обнаружении завышенных цен жители могут обращаться в краевое управление Росздравнадзора – у ведомства есть полномочия контрольных закупок и привлечения нарушителей к административной ответственности", - сказано в сообщении.

В департаменте напомнили, что президент РФ предложил лишать лицензии аптеки, повысившие цены на противовирусные препараты и маски. Об этом он заявил в входе обсуждения доклада вице-премьера Татьяны Голиковой о повышении цен на средства защиты и противовирусные средства.