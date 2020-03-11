XI Форум "Экология" пройдет с соблюдением профилактических ограничений из-за коронавируса

Москва, 11 марта. Оргкомитет XI Форума "Экология" информирует, что деловая программа и формат мероприятий форума сохраняются без изменений.

Участие в дискуссионной программе иностранных организаций будет осуществляться через их российские представительства, с соблюдением карантинных и профилактических ограничений режима повышенной готовности, введенного в городе Москве с 5 марта 2020 года в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.

Форум пройдет 30-31 марта в московском Центре международной торговли. Всего в период проведения XI Форума "Экология" с участием представителей из 80 регионов России пройдут более 25 дискуссионных мероприятий, тематика которых будет поддержана выставочной экспозицией форума.

Форум "Экология" поддерживает меры, предпринимаемые властями для защиты населения от коронавирусной инфекции, и призывает соблюдать повседневные правила общей бытовой профилактики против инфекций и своевременно обращаться за медицинской помощью при проявлении признаков болезни.

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