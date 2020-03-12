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Второй форум Общественной палаты РФ "Сообщество" пройдет в Сочи 28-29 марта

Участники мероприятия обсудят поддержку семьи как национальный приоритет

Москва, 12 марта. Второй форум Общественной палаты РФ "Сообщество" в 2020 году пройдет в Южном федеральном округе, в городе Сочи, 28-29 марта. Тема форума - "Поддержка семьи как национальный приоритет".

Секретарь ОП РФ Лидия Михеева напомнила, что в своем послании Федеральному собранию президент обозначил сбережение и приумножение народа высшим приоритетом в России.

"Владимир Путин сказал, что каждый новый закон, каждую государственную программу мы должны оценивать прежде всего с точки зрения того, как они могут повлиять на поддержку семьи. Для нас это очень важная отправная точка, оттолкнувшись от которой, мы должны построить всю нашу работу на форуме", - сказала секретарь ОП РФ.

Глава государства обратился к Общественным палатам с поручением организовать мониторинг реализации основных положений послания, также, напомнила Лидия Михеева, и форум "Сообщество" станет площадкой, на которой представят первые результаты этого мониторинга.

Заместитель председателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко отметил, что на форуме обсудят новые общественные инициативы, направленные на реализацию положений послания президента и реализацию новых предложений поправок к Конституции, касающихся поддержки семьи, материнства, отцовства, детства и традиционных семейных ценностей.

"Очень важно, что этот форум пройдет в Южном федеральном округе, поскольку регионы Южного и Северо-Кавказского округов традиционно отличаются высокой рождаемостью, особыми культурными традициями крепких, многодетных семей. Нам очень интересен опыт в решении различных социальных проблем поддержки семьи в этом регионе", - сказал он.

Он привел в пример опыт создания семейных детских садов в Красноярском крае, организацию летнего оздоровительного отдыха, традиционно находящуюся в регионе на высоком уровне.

"Мы сможем не только оценить, насколько успешно реализуются инициативы президента, но и увидеть успешные практики, направленные на реализацию целей национального развития, которые будут достойны тиражирования в других регионах", - отметил Рыбальченко.

По его словам, особое внимание на форуме должно быть уделено теме повышения благосостояния семей, поскольку эта тема очень актуальна для юга России: "Мы должны рассмотреть разные ее аспекты и увидеть возможности по сокращению бедности семей не только в мерах социальной поддержки и пособиях, но и в развитии услуг по поддержке занятости населения, в создании высокооплачиваемых рабочих мест в регионах России. В конечном счете такие меры будут способствовать повышению доходов семьи и экономическому росту страны".

Регистрация на форум для участников и СМИ доступна по ссылке: форумсообщество.рф/сочи.

Форум "Сообщество" - это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально направленной работой. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.

К участию приглашаются представители НКО, гражданские активисты, добровольцы, волонтеры, журналисты, бизнесмены, чиновники федерального и регионального уровня и все граждане, неравнодушные к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающие принять участие в активном изменении страны.

Возрастная категория 18+. 

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