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Представители Саратовской области примут участие в IV бронепробеге "Дорога Мужества"

Мероприятие, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет с 8 по 15 июля
Описание
© Сергей Жерновой/Оргкомитет бронепробега "Дорога Мужества"

Москва, 12 марта. Саратовское областное отделение Всероссийской общественной ветеранской организации "Боевое братство" примет участие в IV бронепробеге "Дорога Мужества". Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет в российских городах с 8 по 15 июля 2020 года.

"Основной нашей машиной станет демилитаризованный БТР-80, который ранее использовал пензенский ОМОН. Автомобилем поддержки выступит УАЗ Патриот "Ратибор". Своим ходом из Саратова мы направимся в Москву, где 8 июля на Поклонной горе стартует бронепробег. Это будет уже наша вторая "Дорога Мужества". В 2018 году мы проехали по маршруту Москва - Брест - Москва. Тогда на БРДМ-2 и спецавтомобиле "Волкодав" в общей сложности мы преодолели расстояние более 4 тыс. км", - сообщил член Совета Саратовского областного отделения Всероссийской общественной ветеранской организации "Боевое братство" Сергей Жерновой.

Тематика бронепробега, организатором которого выступает Межрегиональная общественная организация содействия изучению и эксплуатации военной техники "Военно-Техническое Общество", в 2020 году станет битва на Курской дуге. Колонна из демилитаризованных БРДМ-1, БТР-152, БРДМ-2, БТР-40, БТР-80, а также военных автомобилей ЗиС 151, ЗиЛ 131, ГАЗ-69, ЗиЛ 164, УаЗ 469 проедет по маршруту Москва -Тула - Орел - Курск - Прохоровка - Белгород - Москва.

В каждом из городов состоятся возложение цветов к мемориалам павших советских воинов, посещение мест боевой славы, а также презентация бронемашин с рассказом реставраторов о военных действиях, в которых использовалась техника. Участниками "Дороги Мужества" станут военно-патриотические организации и военные музеи из России и стран СНГ. Уже подтвердили свое участие Павлодарский поисковой отряд "Панфиловшылар" (Казахстан) и Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" (Белоруссия).

По словам Сергея Жернового, после возвращения в Саратов и небольшого отдыха команда "Боевого братства" примет участие в другом мероприятии Военно-Технического Общества – Керченском десанте, в ходе которого на бронеавтомобилях форсируется Керченский пролив. Акция пройдет в четвертый раз с 25 по 26 июля в память о бойцах Красной Армии и моряках Черноморского флота, погибших во время Керченско-Эльтигенской операции 1943 года, при поддержке Черноморского флота ВМФ РФ.

Бронепробег "Дорога Мужества" и Керченский десант вошли в План основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы 2020 года, разработанный по указу президента РФ Владимира Путина.

"В бронепробеге и Керченском десанте примет участие восстановленная по оригинальным чертежам военная техника. Она теперь представляет собой памятник того времени, в котором ей приходилось решать сложные задачи по защите границ нашей страны. На ней мы снова проедем по тем дорогам, на которых героически оборонялись, а позже наступали наши деды и прадеды, защищая свою Родину и спасая мир от самой ужасной болезни XX века. В юбилейный, 75-й год Великой Победы к участию в бронепробеге и Керченском десанте планируется привлечь еще больше представителей тематических клубов и военных музеев из республик бывшего СССР", - рассказал организатор проекта, руководитель Военно-Технического Общества Алексей Мигалин.

Возрастная категория 6+. 

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