"Норникель" рассказал о приоритетах служб безопасности на своих предприятиях

Москва, 12 марта. Противодействие терроризму и кибератакам, обеспечение бесперебойной производственной и финансовой деятельности, социальная стабильность в моногородах являются главным задачами служб безопасности предприятий, входящих в группу "Норникель". Об этом рассказал в четверг на конференции по корпоративной безопасности старший вице-президент по развитию государственно-частного партнерства "Норникеля" Владислав Гасумянов.

Научно-практическая конференция "Корпоративная безопасность как составная часть обеспечения национальной безопасности России" прошла в четверг в Москве.

"Антитеррористическая защита, обеспечение бесперебойной работы производственных, транспортных, финансовых, логистических цепочек, информационная безопасность и защита от кибератак, содействие социальной стабильности в регионах, где расположены наши заводы и фабрики, - зона ответственности наших специалистов [специалистов по безопасности]", - сказал Гасумянов.

Он особо отметил такую специфику "Норникеля", как расположение многих предприятий этой группы компаний в моногородах. "С учетом фактора моногородов, тем более расположенных в стратегически важной Арктической зоне России, роль корпоративной защиты и ее интегрированности в общий контур безопасности страны объективно возрастают", - считает топ-менеджер.

Гарсумянов отметил, что современная национально ориентированная компания - это многофункциональный конгломерат и действенный механизм реализации государственной политики в экономической, социальной, экологической и других сферах. Прошедшую в Москве конференцию по корпоративной безопасности он назвал "площадкой профессионального научного диалога сторон, вовлеченных в один процесс - укрепление национальной безопасности Российской Федерации".