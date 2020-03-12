{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Норникель" рассказал о приоритетах служб безопасности на своих предприятиях

Старший вице-президент по развитию государственно-частного партнерства "Норникеля" Владислав Гасумянов отметил, что с учетом фактора моногородов роль корпоративной защиты и ее интегрированности в общий контур безопасности страны объективно возрастает

Москва, 12 марта. Противодействие терроризму и кибератакам, обеспечение бесперебойной производственной и финансовой деятельности, социальная стабильность в моногородах являются главным задачами служб безопасности предприятий, входящих в группу "Норникель". Об этом рассказал в четверг на конференции по корпоративной безопасности старший вице-президент по развитию государственно-частного партнерства "Норникеля" Владислав Гасумянов.

Научно-практическая конференция "Корпоративная безопасность как составная часть обеспечения национальной безопасности России" прошла в четверг в Москве.

"Антитеррористическая защита, обеспечение бесперебойной работы производственных, транспортных, финансовых, логистических цепочек, информационная безопасность и защита от кибератак, содействие социальной стабильности в регионах, где расположены наши заводы и фабрики, - зона ответственности наших специалистов [специалистов по безопасности]", - сказал Гасумянов.

Он особо отметил такую специфику "Норникеля", как расположение многих предприятий этой группы компаний в моногородах. "С учетом фактора моногородов, тем более расположенных в стратегически важной Арктической зоне России, роль корпоративной защиты и ее интегрированности в общий контур безопасности страны объективно возрастают", - считает топ-менеджер.

Гарсумянов отметил, что современная национально ориентированная компания - это многофункциональный конгломерат и действенный механизм реализации государственной политики в экономической, социальной, экологической и других сферах. Прошедшую в Москве конференцию по корпоративной безопасности он назвал "площадкой профессионального научного диалога сторон, вовлеченных в один процесс - укрепление национальной безопасности Российской Федерации".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В функционал CorelDRAW Graphics Suite 2020 добавлена поддержка искусственного интеллекта
Мощные технологии искусственного интеллекта и инструменты совместной работы в облачном формате задают новые стандарты производительности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС