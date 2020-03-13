Пятая юбилейная церемония премии "Серебряный Лучник" - Чехия состоится 26 ноября

Прага, 13 марта. Пятая юбилейная церемония премии "Серебряный Лучник" - Чехия пройдет под патронатом президента Чешской республики Милоша Земана 26 ноября. Сертификат и официальное письмо организаторы получили сегодня из канцелярии президента. Место и время проведения будут сообщены дополнительно на открытии конкурса, которое состоится в апреле 2020 года. Как всегда организаторы планируют провести церемонию в одном из архитектурных шедевров Праги, чтобы подарить элегантный праздник всем участникам и гостям премии.

Информация о получении патроната совпала со знаковыми событиями в области чешско-российских отношений. Десятого марта, в интервью газете DenikN, посол Чешской Республики в Москве Витезслав Пивонька сообщил подробности визита президента Милоша Земана в Москву на Парад Победы 9 мая. Большие надежды на развитие чешско-российских отношений наблюдатели и эксперты связывают с запланированной встречей двух президентов, которая, по неофициальным данным, состоится 9 мая.

Одиннадцатого марта прошло совещание высшего руководства Чехии, на котором высшие государственные деятели республики подтвердили готовность к осмысленному и конструктивному диалогу с Россией в соответствии с позициями ЕС и НАТО.

Премия "Серебряный Лучник" - Чехия была организована в 2015 году. За пять лет работы на конкурс премии было представлено более 100 проектов в области чешско-российских отношений в номинациях "Историческое наследие", "Межкультурные коммуникации", "Образовательные программы", "Бизнес-коммуникации". Многие из них включены в книгу "50 лучших проектов Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

Восемнадцать специалистов в области чешско-российских отношений каждый год оценивают проекты и выбирают лучшие, которые заслуживают награды и звания лауреата. В номинации "Персона" статуэтку получили: Карел Готт (2016), Яромир Ногавица (2017), Владимир Ремек (2018). В 2019 году в номинации "Персона" был награжден чешский писатель, журналист, путешественник Милослав Стингл.

Генеральный партнер премии "Серебряный Лучник" - Чехия с 2016 года – туристическая компания VISTA.

Генеральный информационный партнер – ТАСС.

Елена Сорокина - глава представительства "Серебряный Лучник" – Чехия.

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