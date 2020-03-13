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Российская неделя ГЧП пройдет с 13 по 16 мая в Москве

Мероприятие ежегодно собирает порядка 1500 участников
Описание
© Фонд Росконгресс

Москва, 13 марта. В Москве с 13 по 16 мая пройдет VII Инфраструктурный конгресс "Российская неделя ГЧП". Организаторами мероприятия выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс.

За семь лет Российская неделя ГЧП зарекомендовала себя как ключевое мероприятие России, посвященное привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры, на котором обсуждаются наиболее проблемные вопросы реализации инфраструктурных проектов и формируются основные тренды рынка.

В этом году программа конгресса будет посвящена вопросам привлечения частных инвестиций в реализацию национальных проектов, возможным мерам государственной поддержки инфраструктурных проектов, синхронизации существующего законодательства с новыми инвестиционными механизмами, расширению сфер применения механизмов концессии и ГЧП и проблемам, связанным с качеством подготовки проектов. Традиционно в рамках мероприятия регионы представят планируемые к реализации инфраструктурные проекты. Отраслевая тематика конгресса охватывает строительство автомобильных и железных дорог, модернизацию ЖКХ и городское благоустройство, создание современных объектов социальной сферы, улучшение экологической обстановки и развитие IT-технологий. Отдельное внимание будет уделено платформенным решениям в сфере инвестиций и инфраструктуры, в частности, будут презентованы новые сервисы платформы поддержки инфраструктурных проектов "РОСИНФРА".

В рамках международной повестки состоятся дискуссии, посвященные проблемным вопросам привлечения иностранных инвестиций в инфраструктурные проекты в России. Ряд мероприятий с участием зарубежных экспертов будет проводиться в online-формате. В прошлом году на площадке конгресса при поддержке Министерства финансов и Банка России состоялся рабочий семинар "Группы двадцати" (G20) по вопросам развития инфраструктуры.

Ежегодно Российская неделя ГЧП собирает порядка 1500 человек, среди которых представители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры банков и инвестиционно-строительных компаний, финансовые и юридические консультанты, ведущие российские и зарубежные эксперты. Более 150 журналистов федеральных и региональных СМИ освещают мероприятия конгресса.

Возрастная категория 6+. 

Подробная информация и регистрация доступны на сайте p3week.ru.

Место проведения: Цифровое деловое пространство, г. Москва, ул. Покровка, д. 47. 

Контактная информация: Тел.: +7 (495) 988-77-13; Email: info@p3week.ru

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