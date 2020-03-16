Магнитогорск станет чистым городом к 2025 году

ТАСС, 16 марта. Генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев принял участие в совещании под председательством полномочного представителя президента в Уральском Федеральном округе на тему "Реализация национального проекта "Экология" в УрФО: актуальные проблемы и их решение". Как сообщают в управлении информации и общественных связей компании, в своем выступлении гендиректор ММК рассказал о том, как и за счет чего комбинат снижает нагрузку на окружающую среду, тем самым способствуя улучшению экологической ситуации в Магнитогорске.

"Принятая в 2015 году десятилетняя Стратегия развития ПАО "ММК" предусматривает масштабные инвестиции (свыше $7 млрд) в обновление производственных мощностей и существенное снижение воздействия на окружающую среду", - приводят в управлении слова Шиляева.

В 2015-2019 годах ММК реализовал ряд важных природоохранных проектов, построив новую сероулавливающую установку, газоочистную установку двухванного сталеплавильного агрегата, системы аспирации доменных печей, разделительную дамбу с водопропускными устройствами и новую аглофабрику №5 (оснащенную двадцатью высокоэффективными природоохранными объектами). Инвестиции в строительство природоохранных объектов за этот период составили 20 млрд рублей. "В результате валовые выбросы в атмосферу сокращены на 14,6 тыс. т в год, а переход на замкнутую систему водоснабжения исключил сбросы в Магнитогорское водохранилище", – говорится в докладе генерального директора ММК.

Природоохранные инициативы ММК позитивно сказываются на качестве воздуха в Магнитогорске. "Сегодня мы получили КИЗА (комплексный индекс загрязнения атмосферы – прим. ТАСС), равный 6,8 единиц, что в 2,2 раза ниже, чем в 2017 году, когда этот показатель составил 15,2", – подчеркнул Шиляев и добавил, что по итогам 2018 года Министерство природных ресурсов и экологии исключило Магнитогорск из списка городов с наиболее высоким уровнем загрязнения воздуха.

До 2025 года ММК намерен осуществить еще несколько масштабных проектов, которые существенно снизят техногенную нагрузку на окружающую среду. Так, на комбинате будет построена новая коксовая батарея №12, запуск которой позволит сократить атмосферные выбросы коксохимического производства на 11,35 тыс. т в год. Реконструкция цеха улавливания и биохимической установки в три раза снизит выбросы углеводородов коксохимического производства и на 15% - выбросы диоксида серы и аммиака. Также будут реконструированы газоочистные установки сталеплавильного передела, что позволит уменьшить атмосферные выбросы на 2 тыс. т в год. Наконец, благодаря пуску новой доменной печи №11 комбинат сократит атмосферные выбросы на 6,6 тыс. т в год.

"Реализация стратегии ММК в Магнитогорске позволит снизить значение КИЗА к 2025 году до уровня менее 5 единиц, что соответствует низкому уровню загрязнения атмосферы и определению чистый город. Это наша ключевая цель и главный ориентир на ближайшие пять лет", - заявил гендиректор ПАО "ММК".