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Предприятие УГМК опубликовало видеоотчет о природоохранной деятельности на Северном Урале

Представители ОАО "Святогор", власти и общественники, омбудсмен и коренные жители рассказали об экологической обстановке рядом с карьерами Северного Медно-цинкового рудника

ТАСС, 17 марта. ОАО "Святогор" - предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании (УГМК) - опубликовало видеоотчет о природоохранной деятельности на Северном Урале.

В преддверии паводкового сезона промышленники рассказали, какие шаги предпринимаются специалистами предприятия для поддержания надлежащей экологической обстановки рядом с карьерами Северного Медно-цинкового рудника (СМЦР). Они рассказали и о причинах, по которым в 2017 году сложилась сложная экологическая ситуация в городе Ивделе Свердловской области, и о мерах, которые были предприняты для ее стабилизации и улучшения.

Ныне действующий городской водозабор благодаря многоэтапной технологии позволяет эффективно доочистить воды от основных загрязняющих веществ: меди, цинка, железа, сульфатов, взвешенных веществ – до 99%. Предприятие металлургического комплекса УГМК инвестировало в этот объект 50 млн рублей. Городу он не стоил ни копейки.

Еще об одном крупном природоохранном объекте "Святогора" рассказала начальник экологического управления предприятия Ирина Бичукина. На промышленной площадке рудника планируется в ближайшие два года построить вторую очередь сооружений для очистки вод, что позволит увеличить мощность ныне действующих в 2,5 раза.

В суровых условиях Северного Урала работники СМЦР добывают руду и реализуют комплексную масштабную экологическую программу. Особое внимание уделяется трехступенчатой очистке сточных вод и рекультивации отработанных земель. Комплекс природоохранных мероприятий позволит по окончании работ вернуть промышленные земли обратно к естественному природному состоянию.

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