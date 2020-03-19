Ассоциация IPChain приняла участие во Всероссийском слете молодых юристов в Махачкале

ТАСС, 19 марта. Ассоциация IPChain в качестве члена президиума и почетного гостя приняла участие во Всероссийском слете молодых юристов "Эволюция юриспруденции", организованном победителем грантового конкурса на образовательном форуме "Машук – 2019" Мухтаром Будуновым совместно с Северо-Кавказским институтом (филиалом) ВГУЮ (РПА Минюста России) при спонсорской поддержке тендерной компании PARU GROUP. В рамках мероприятия ассоциация IPChain договорилась о партнерстве с региональной юридической фирмой "Тагиров и партнеры". Соответствующее соглашение было подписано сторонами в первый день слета.

Компания "Тагиров и партнеры" оказывает услуги по депонированию объектов интеллектуальной собственности, поэтому присоединение к блокчейн-инфраструктуре IPChain через цифровой сервис n'RIS стало для нее важным шагом. Подписание соглашения позволит интегрировать богатый национальным контентом регион Северного Кавказа в общероссийский и мировой оборот интеллектуальных прав, а также сделает доступным легальное использование и позволит монетизировать творчество авторов в России и за рубежом.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства Республики Дагестан Гаджимагомед Гусейнов, заместитель председателя правительства Республики Дагестан Уммупазиль Омарова, министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов, начальник управления Министерства юстиции России по Республике Дагестан Умар Шахманаев, руководитель проектов ассоциации IPChain Владислава Корнева и другие.

Руководитель проектов ассоциации IPChain Владислава Корнева на пленарном заседании рассказала, как современные технологические инструменты используются для эффективного управления интеллектуальной собственностью. Также эксперт провела семинар для студентов юридических факультетов на тему "Цифровые сервисы в сфере интеллектуальной собственности как инструменты для авторов, бизнеса и государства". Она рассказала об инфраструктуре IPChain и созданных на ее основе сервисах по управлению интеллектуальными правами.

Президент Ассоциации IPChain, председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский, комментируя итоги мероприятия, отметил, что интеллектуальное право как относительно новая отрасль юриспруденции во многом определяет характер внутрицеховых дискуссий в России и за рубежом. "Сегодня меняется и устройство юридической службы в корпорациях, и функционал крупнейших консалтинговых и аудиторских компаний, и законодательство, и сама позиция юриста в бизнесе, экономике, обществе. Конечно, особенно остро эти перемены чувствует молодое поколение наших коллег. Сейчас именно они превращают запутанные процедуры в компьютерные алгоритмы, применяют новые гибкие методы в консалтинге, сопровождении сделок, даже в самом языке права. Ведь юридические нормы вполне успешно выражают в форме комиксов или настольных игр. Юриспруденция проявляется в самых непривычных формах, но все равно остается юриспруденцией", – сказал Кричевский.

Эксперт добавил, что возможность усовершенствовать регуляторику рынка интеллектуальной собственности в субъектах Северного Кавказа во многом зависит от юристов: "Эволюция юриспруденции, среди прочего, характеризуется тем, что нормы и процедуры перестали быть монополией умников, владеющих специальным эзотерическим языком. Скелет права оброс деловыми мускулами, а интеллектуальная собственность давно стала драйвером цифровой трансформации. Важно, чтобы она происходила при непосредственном участии юристов и с учетом их интересов", – заключил Кричевский.

Юридическая компания "Тагиров и партнеры" ─ первая организация на Северном Кавказе, которая занимается депонированием объектов интеллектуальной собственности. Создана в 2019 году.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Соучредители – фонд "Сколково", ВОИС, НИУ ВШЭ, РСП, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), РАО, УПРАВИС, банк "Новый век". Задача – создание всесторонних условий для перехода сферы интеллектуальной собственности на качественно новый уровень и формирование цифрового рынка путем реализации проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. Проект является унифицированным решением, открывающим возможности сотрудничества с представителями разных отраслей экономики.