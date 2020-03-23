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Приложение для знакомств Мамба зафиксировало спад в посещении ресурса из-за коронавируса

Количество пользователей, посетивших ресурс за сутки, снизилось на 6,3%

МОСКВА, 23 марта. Приложение для знакомств Мамба зафиксировало спад в посещении ресурса в разгар пандемии коронавируса. Согласно статистике сервиса, пользователи менее расположены к новым знакомствам и предпочитают оставаться в режиме “карантин” даже в онлайне.

За последние две недели DAU (количество пользователей, посетивших ресурс за сутки) просел на 6,3%. Также немного снизились и другие метрики: количество матчей, новые регистрации, суточное количество сообщений и виртуальных подарков друг другу. 

На пользовательский контент пандемия также повлияла. Среди вновь зарегистрировавшихся есть 200 шутников, которые выбрали себе имя Коронавирус, другие пользователи загружают фото на фоне пустых полок в супермаркетах, а также добавляют COVID-19 в теги своей анкеты и активно обсуждают грипп в стримах.

"Действительно мы заметили снижение активности пользователей, но считаем, что это не долговременный тренд. По всей видимости, люди переключились на обсуждение новостей в соцсетях и закупку продуктов. Как только пандемия пойдет на спад, активность людей в приложениях для знакомств пойдет вверх. Для Мамбы коронавирус не так плачевен, как для туроператоров и авиаперевозчиков, поэтому необходимости вводить какие-то радикальные меры и менять бизнес у нас нет. Но мы не исключаем, что ситуация может развиваться и в худшую сторону", - прокомментировал ситуацию генеральный директор Мамбы Андрей Бронецкий. 

Известный психолог, писатель и журналист Владимир Шахиджанян прокомментировал спад интереса к онлайн-знакомствам. "Коронавирус влияет на всех и на все. Но я думаю, что у страха глаза велики. Еще две-три недели, и все вернется в свое русло. Мало того, думаю, дней через пять-шесть количество желающих пообщаться на Мамбе увеличится из-за карантина. Первый шок пройдет, новости про коронавирус станут “привычными”, а людям станет грустно и скучно на удаленке. Им захочется общения как с перспективой более близкого знакомства, так и без. Так что на мой взгляд, трагедии никакой нет. Трудности нас только закаляют. В искусстве есть хорошая фраза: "Ограниченность средств рождает поиск". Вот, пожалуй, и все. Хорошего всем поиска! Покой нам только снится",- отметил он.

В ближайшие дни Мамба планирует запустить новый виртуальный подарок. Дизайнеры компании нарисовали кота, который самоизолировался в банке. Гифт будет начислен всем пользователям сервиса бесплатно, для того чтобы вдохновить людей на позитивное общение. 

О компании

Мамба - крупнейший российский сервис знакомств, с помощью которого люди ищут пару начиная с 2003 года. На данный момент сервисом пользуется 57 млн человек. Ежедневно здесь знакомится 3 млн пользователей, а в сутки регистрируется 50 тыс. новых участников.

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