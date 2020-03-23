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В "Газпром трансгаз Екатеринбург" обсудили подготовку к паводку

Мероприятия в регионах производственной деятельности уральской "дочки" Газпрома – Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областях – идут планово, своевременно и в достаточных объемах
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© Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

ТАСС, 23 марта. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) и обеспечению пожарной безопасности рассмотрен ход подготовки к прохождению весеннего паводка.

Как сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, в ходе селекторного совещания были заслушаны доклады руководителей всех филиалов "Газпром трансгаз Екатеринбург" в четырех регионах производственной деятельности предприятия – Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областях. "Во всех линейных производственных управлениях и управлениях аварийно-восстановительных работ общества разработаны и реализуются планы по работе в период весеннего половодья, сформированы запасы материально-технических ресурсов, проверена работоспособность специальной техники и аварийно-спасательного оборудования, приведены в полную готовность звенья "Газ ЧС", - сказано в сообщении.

Также с оперативной информацией о состоянии дел в преддверии паводка выступили начальники основных производственных отделов и служб администрации предприятия. Они также доложили о том, что работа ведется в соответствии с утвержденными планами и графиками.

Подводя итоги, главный инженер – первый заместитель генерального директора ГТЕ Сергей Трапезников, проводивший мероприятие, поблагодарил коллег за высокую степень готовности филиалов и призвал всех продолжать внимательно следить за развитием паводковой обстановки. Он также напомнил, что выполнение всех производственных задач должно осуществляться несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.

"Хочу отметить, что свою основную деятельность – обеспечение безаварийной транспортировки газа – нам необходимо реализовать несмотря ни на какие сложности. В целях предотвращения распространения коронавируса мы, по распоряжению ПАО "Газпром", ввели на предприятии некоторые ограничения: часть административного персонала переведена на работу в удаленном режиме. Однако все объекты газотранспортной системы готовятся к паводку, чтобы мы смогли обеспечить транспортировку и гарантированную поставку голубого топлива потребителям в регионах присутствия "Газпром трансгаз Екатеринбург", - приводят в службе слова Сергея Трапезникова.

О ГТЕ

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"- 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.

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