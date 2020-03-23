В театре "Русская песня" состоялась премьера спектакля "Сказка для взрослых"

Москва, 23 марта. В театре "Русская песня" 16 марта прошел спектакль "Сказка для взрослых", поставленный режиссером Михаилом Рахлиным по комедийной пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала". Компания "Театральный агент" выступила продюсером постановки.

Спектакль "Сказка для взрослых" - комедия положений, в которой есть место романтике, иронии и тому, что зрители называют "жизненностью". За два часа действия разворачивается комедия, события которой граничат между парадоксом и фантастикой, но при этом вполне могут произойти в повседневной жизни.

Заслуженные артисты России Галина Петрова, Инга Оболдина, Андрей Мерзликин и Юлия Чебакова исполнили в спектакле главные роли.

По словам режиссера спектакля Михаила Рахлина, постановка получилась смешной в силу двух факторов: "Во-первых, у меня был хороший комедийный материал – в пьесе прекрасно продуманы ситуации и мастерски прописаны диалоги. Надо очень постараться, чтобы ее испортить. А серьезность темы и обстоятельств, как это ни парадоксально, дает почву для юмора, ведь высокая комедия рождается именно из отчаяния. Во-вторых, это, конечно, кастинг. Мне кажется, у нас сложилась команда и мы нашли верную интонацию. Наши актеры во время репетиций многое предлагают сами. А я как режиссер постарался избежать пошлости и "давления" на юмор. Очень часто из комедий, особенно в антрепризном варианте, получается "клюква". Мне хотелось, чтобы наш спектакль был интеллигентным и сохранил ноту драматизма, которая заложена в пьесе".

Название спектакля "Сказка для взрослых" удачно отражает идею постановки, добавляет режиссер-постановщик: "Сказка – потому что все в голос скажут, что так не бывает. Но ведь жизнь поразительна тем, что в ней происходят такие вещи, которые не под силу сочинить даже первоклассному сценаристу или писателю. Пьеса и спектакль балансируют между реальностью и сказкой, но в определенные моменты эти границы стираются. Становится непонятно, бредят ли герои, снится им это или все происходит в действительности. А причина всему, конечно же, любовь".

Автор пьесы "Пока она умирала" Надежда Птушкина заметила, что написанная ею комедия, несмотря на смешные повороты сюжета, затрагивает очень серьезные темы: "Вспоминаются слова Ремарка: "Самое непростое в жизни – понять, какой мост следует перейти, а какой – сжечь". Главные герои спектакли разобрались "со своими мостами". Это мало кому удается, и поэтому такой счастливый финал".

Десятого сентября этого года зрители смогут вновь увидеть спектакль на сцене театра "Русская песня".