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Власти ЯНАО вводят меры поддержки предпринимателей в условиях распространения COVID-19

Первоочередной пакет мер коснется около 400 предприятий, на которых работают более 1300 человек
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© Пресс-служба правительства ЯНАО

ТАСС, 23 марта. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) подготовило первый пакет мер поддержки для малых предпринимателей, разработанный для снижения последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Он будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного собрания округа 26 марта, сообщили в пресс-службе губернатора.

Там отметили, что в первоочередном порядке помощь будет оказана тем, кто наиболее остро почувствовал снижение спроса. Это социально ориентированный бизнес (частные детские сады, организации дополнительного образования, фитнес-центры, предприятия, работающие в сфере организации досуга, развлечений и творческой деятельности, предприятия, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций), а также владельцы гостиниц. Кроме того, воспользоваться поддержкой смогут предприниматели, которые торгуют продовольственными товарами в труднодоступных населенных пунктах.

Всего первоочередной пакет мер коснется около 400 предприятий, на которых работают более 1300 человек.

"Сейчас введено много ограничений, которые необходимы, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Вместе с тем это больно бьет по малому бизнесу, поэтому мы определили самые остро реагирующие отрасли и приняли ряд решений. В частности, мы в пять раз уменьшим ставку по упрощенной системе налогообложения по доходам – с 5 до 1%, в два раза снизим ставки по ЕНВД и предложим точечные меры, связанные с беспроцентными короткими займами", - приводят в пресс-службе слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

Меры поддержки в первом пакете

В первом пакете представлены следующие меры поддержки предпринимателей:

- снижение налогов: УСН доход - с 5% до 1% на 2020 год, ЕНВД - с 15% до 7,5%;

- преференции, связанные с погашением арендной платы за государственное и муниципальное имущество;

- отсрочка на шесть месяцев по микрокредитам, предоставленным Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Ямала (по основному долгу и процентам);

- единовременные денежные выплаты на компенсацию издержек социальным предприятиям. Их можно получить через Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ямала;

- адресные меры поддержки для гостиничного бизнеса;

- беспроцентные годовые займы до 2 млн рублей с отсрочкой платежа на шесть месяцев для предпринимателей, которые торгуют продуктами на труднодоступных территориях. Средства можно будет направить на приобретение товаров первой необходимости из списка Минпромторга России. Получить займ можно в Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства Ямала.

"Дмитрий Артюхов подчеркнул, что это первоочередной пакет мер, который будет дополнен в случае необходимости. Кроме того, может быть расширен перечень отраслей, на которые распространится поддержка. За ситуацией в сфере малого и среднего бизнеса в постоянном режиме следят специалисты департамента экономики округа", - сообщили в пресс-службе.

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