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Справочная система для врачей АЛГОМ открыла бесплатный доступ к своим материалам

Данные будут доступны с 24 марта по 30 апреля

Москва, 24 марта. Медицинская справочная система АЛГОМ на фоне распространенеия коронавирусной инфекции открыла бесплатный доступ к своим материалам. Они будут доступны для врачей с 24 марта до 30 апреля 2020 года.

В компании отметили, что на сайте регулярно обновляются и дополняются профессиональные данные, собранные из ведущих информационных источников мирового уровня. Также каждый специалист получит доступ к ведущему мировому контенту по доказательной медицине, включающий в себя:

- Клинические руководства EBMG – самые полные практические руководства для врачей первичного звена в мире. Все руководства переведены на русский язык и приведены в соответствие нормативным и регламентирующим документам Российской Федерации.

- DynaMed Plus - ведущий международный медицинский информационный ресурс, предназначенный для быстрого поиска эффективных врачебных решений, максимально полно и глубоко охватывающий все специализированные методы диагностики и лечения.

- Полный свод актуальной нормативно-правовой документации РФ;

- Фармсправочник на основе патогенетического подхода, анкеты и калькуляторы;

О компании

АЛГОМ — это первая русскоязычная медицинская справочная система мирового уровня, созданная в сотрудничестве с ведущими российскими и международными экспертами, основанная на доказательной медицине и соответствующая нормативным и регламентирующим документам Российской Федерации.

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