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Сбербанк получил от корпоративных клиентов более 300 звонков на горячую линию по COVID-19

Вопросы касались взаимодействия с банком в новых обстоятельствах и профилактики в условиях распространения коронавируса

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Специальная горячая линия Сбербанка, открытая для бизнеса в связи с коронавирусом, приняла за первые четыре дня работы более 300 звонков от корпоративных клиентов, сообщила во вторник пресс-служба банка. Задаваемые вопросы касались как взаимодействия с банком в новых условиях, так и профилактики и другой медицинской тематики.

"Свыше 300 звонков поступило на горячую линию Сбербанка для корпоративных клиентов по вопросам работы банка в связи с коронавирусом COVID-19 с момента ее открытия (с пятницы по понедельник включительно). 50% звонков касались непосредственно COVID-19: профилактики, диагностики и лечения заболевания, правил карантина", - рассказали в пресс-службе.

Телефонная горячая линия по коронавирусу (8 (800) 200-34-40) была открыта Сбербанком в пятницу, 20 марта. Линия работает ежедневно с 00:00 до 20:00 мск.

"14% предпринимателей интересовались режимом работы подразделений банка, дистанционными сервисами, 10% - обслуживанием кредитных обязательств, 6% - мерами санитарной обработки инкассаторских машин и наличных денежных средств и другими аспектами. Также на линии получили поддержку и ответы на вопросы по теме коронавируса и клиенты – физические лица – 9%", - также сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что все дозвонившиеся проконсультированы либо перенаправлены в соответствующие профильные организации.

Сообщается, что чаще всего на горячую линию звонили клиенты из Москвы, Сочи, Саратова, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

"В этой непростой ситуации нам очень важно постоянно быть на связи с клиентами, разъяснять им все действия банка, отвечать на любые вопросы. Подразделения Сбербанка по обслуживанию юридических лиц работают в штатном режиме, мы предпринимаем все возможные меры предосторожности и строго соблюдаем санитарные нормы, но в целях профилактики рекомендуем клиентам минимизировать посещение наших офисов, равно как и других общественных мест и транспорта, осуществляя банковские операции дистанционно", - цитируют в пресс-службе зампреда правления банка Анатолия Попова.

Другие сервисы, связанные с COVID-19

В пресс-службе Сбербанка также сообщают об активном использовании клиентами сайта "Бизнес на удаленке", открытого в связи с пандемией.

"Банк запустил специальную страницу сайта "Бизнес на удаленке", чтобы помочь корпоративным клиентам максимально эффективно перестроить бизнес-процессы. На странице представлены самые актуальные бесплатные предложения банка, а также информация о скидках и полезных сервисах для перехода на работу в режиме онлайн. За первые сутки работы страницы ее посетило около 5 тыс. пользователей", - говорится в сообщении.

Кроме того, пользуется спросом и сервис "СберРешения", где также поддерживается тема удаленной работы. В частности, популярны вопросы, связанные с CRM-системами (Customer Relationship Management – "управление взаимоотношениями с клиентами").

"Более 1 тыс. пользователей загрузили инструкции от "СберРешений" для поддержки перевода бизнеса на удаленный режим. Свыше 100 компаний воспользовались специальным предложением (бесплатным в течение двух месяцев) на сервис "CRM 24", позволяющий организовать совместную удаленную работу сотрудников с таск-трекером, CRM и функцией видеоконференций", - рассказали в пресс-службе.

О коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 385 тыс. человек, зафиксировано около 16 тыс. летальных исходов. В России зарегистрированы 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

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