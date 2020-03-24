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Фонд Росконгресс подвел итоги Экономического форума Россия – Африка

Саммит и Экономический форум Россия – Африка прошли 23-24 октября 2019 года в Сочи
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© Росконгресс

Москва, 24 марта. В Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG опубликован специальный выпуск "Росконгресс Инсайдер", посвященный итогам Саммита и Экономического форума Россия – Африка. Доклад подготовлен экспертами Фонда Росконгресс и Института Африки РАН совместно с Информационным агентством ТАСС.

В исследовании подчеркивается, что первые в новейшей истории Саммит и Экономический форум Россия – Африка, прошедшие 23-24 октября 2019 года в Сочи, стали знаковыми событиями как для России, так и для африканского континента.

"Саммит заложил надежный фундамент для развития и укрепления сотрудничества со странами Африки не только в торгово-экономической, но и культурной и социальной сферах. Реализация намеченных в ходе мероприятия планов требует слаженной работы и постоянного плотного взаимодействия всех заинтересованных сторон. Для поддержания такого диалога мы традиционно планируем включить повестку взаимодействия России и Африки в ключевые мероприятия Фонда Росконгресс, в том числе в деловую программу Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума", – подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Доклад "Росконгресс Инсайдер" детально отражает компетенции, которыми Россия может поделиться с африканскими партнерами. Среди них авторы называют расширение деятельности российских кредитно-финансовых учреждений в тех странах, где запланированы или уже реализуются инвестиционные проекты российских компаний; развитие переработки сырья в африканских странах, в том числе за счет создания совместных предприятий; увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции, сельхозтехники и удобрений; запуск крупных энергетических проектов; модернизацию транспортной инфраструктуры и борьбу с преступностью. Большое внимание в исследовании уделено сотрудничеству в социальной сфере, в частности в области здравоохранения и образования, где уже накоплен богатый опыт.

"Устремления африканской "Повестки 2063" во многом совпадают с нашими целями, а рамочные программы Африканского союза открывают возможности для активного участия России в их реализации. Но для этого необходимо разработать четкий механизм нашего экономического сотрудничества, в первую очередь, финансовые формы взаимодействия государственных и частных компаний России и Африки", – отметила директор Института Африки РАН, доктор экономических наук Ирина Абрамова.

Возрастная категория 6+. 

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тыс. представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 122 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

roscongress.org

Саммит и Экономический форум Россия  Африка, которые стали беспрецедентными в международной практике, состоялись 23-24 октября 2019 года в Сочи. В форуме приняли участие около 10 тыс. человек. Были представлены все 54 страны континента, причем 43 из них - на высшем уровне, а также восемь крупнейших африканских интеграционных объединений и организаций. Экономический форум и саммит освещали около 800 журналистов, представляющих СМИ России и 43 зарубежных стран.

summitafrica.ru

"Росконгресс инсайдер" – специальный проект Информационно-аналитической системы ROSCONGRESS.ORG, обобщающий знаковые итоги крупнейших деловых мероприятий страны. В каждом выпуске: яркие цитаты государственных деятелей и глав ведущих компаний, представителей экспертного и научного сообщества, ключевые выводы и наглядная статистика.

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