ТАСС, 25 марта. Глава Прикамья Дмитрий Махонин ознакомился с работой штаба волонтеров-медиков, организованного на базе регионального офиса Общероссийского народного фронта. Добровольцы собирают заявки пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, находящихся дома на самоизоляции и осуществляют доставку - в первую очередь продуктов и лекарств. Об этом рассказали в департаменте пресс-службы администрации губернатора Пермского края.

"Это очень важный шаг в сложившейся ситуации распространения коронавируса. Мы должны помогать нашим землякам, старшему поколению, особенно тем, у кого нет близких, которые могли бы сходить за продуктами или помочь с платежами. Еще важно, чтобы волонтеры и социальные участковые, которые за день могут несколько раз посетить места массового скопления людей (магазины – прим редакции), были защищены", - приводят в департаменте слова Махонина на встрече с волонтерами. Он вручил волонтерам-медикам средства индивидуальной защиты и пожелал успехов. ​

По словам регионального координатора общественного движения "Волонтеры-медики" Анастасии Зацепуриной, на сегодня в волонтеры записалось уже более 70 человек, и их набор продолжается. "К нам может присоединиться любой желающий старше 18 лет с прививкой от гриппа", - пояснила она, добавив, что помимо доставки продуктов, волонтеры могут выгуливать собак и помогать с оплатой коммунальных услуг.

В Прикамье на вечер вторника зафиксировано три случая заражения COVID-19. В больницах региона с симптомами ОРВИ находятся 32 пациента, на самоизоляции дома без симптомов находятся 1916 человек – это люди, прибывшие в течение последних двух недель в регион из-за границы.

По данным Роспотребнадзора на вечер 24 марта, в РФ подтверждено 495 случаев коронавируса, выздоровело 22 пациента, всего проведено 163 529 тестов.