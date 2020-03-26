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В "Газпром трансгаз Екатеринбург" стартовал сезон конкурсов профмастерства

Всего в 2020 году в ГТЕ запланировано 12 таких конкурсов, включая испытания комплексных бригад и отборочные смотры перед Фестивалем труда ПАО "Газпром"
Описание
© Служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

ТАСС, 26 марта. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) стартовали конкурсы профессионального мастерства. Как сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, сезон открыли представители одной из основных газотранспортных специальностей – машинисты технологических компрессоров (ТК). Первый этап конкурса завершился на всех газокомпрессорных станциях (КС).

В службе отметили, что количество участников в филиалах сильно различалось – от двух представителей каждой станции в Медногорском филиале до двух десятков на КС "Далматовская". Всего в первом этапе приняли участие около 100 работников.

Разница просматривалась и в содержании конкурсных программ. На теоретическом этапе в Бузулукском линейном производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ) и на Шатровской газокомпрессорной станции (ГКС) участники тянули билеты, в которых было по пять-шесть вопросов. Машинисты КС-15 и КС-16 (Домбаровское ЛПУМГ) ответили на 30 вопросов, а в Красногорском линейном управлении работников загрузили еще серьезней – 100 вопросов в одном тесте. В большинстве же филиалов опросный лист насчитывал 60 пунктов.

На практический этап также вынесли разные технологические операции. Наиболее популярным стал вывод в ремонт или подготовка к пуску газоперекачивающего агрегата. Тренировались прямо на площадках компрессорных цехов.

Также в некоторых линейных филиалах машинистам предложили совершить контрольный обход батареи пылеуловителей, а в Оренбургском ЛПУМГ – вывести в ремонт фильтр-сепаратор. В Красногорском, Шадринском и Челябинском управлениях конкурсантам добавили упражнение на выносливость – аварийное закрытие крана большого диаметра ручным насосом.

К середине марта во всех управлениях определили победителей. Теперь они встретятся в финале, который традиционно пройдет на базе челябинского отделения Учебно-производственного центра. Всего в 2020 году в ГТЕ запланировано 12 конкурсов профессионального мастерства, включая испытания комплексных бригад и отборочные смотры перед Фестивалем труда ПАО "Газпром".

О ГТЕ

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"- 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.

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