Стартует проект онлайн-показов спектаклей российских театров "Большие гастроли - онлайн"

Москва, 26 марта. Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности запускает свой онлайн-проект и вместе с другими учреждениями культуры открывает "Домашний сезон".

"Большие гастроли - онлайн" будут работать в режиме "стриминга" — в формате потокового онлайн-вещания "здесь и сейчас". Эксклюзивный трафик составят как прямые трансляции, так и уникальные видеозаписи спектаклей из разных уголков России: от Камчатки до Калининграда, от Дербента до Чукотки.

В течение марта, апреля и мая 2020 года включение стриминг-вещания "Больших гастролей - онлайн" будет проходить на сайте, YouTube-канале, во всех социальных сетях и на ресурсах информационных партнеров. Записи трансляций будут переданы на портал Культура.РФ.

Для любого желающего интернет-пользователя на сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE будут представлены в открытом доступе:

- трансляции видеозаписей спектаклей, предоставленных эксклюзивно театрами-участниками программы "Большие гастроли";

- прямые включения — интернет-трансляции постановок театров-участников программы "Большие гастроли";

- анонсы онлайн-проектов региональных и ведущих театров;

- ссылки на архивы и ресурсы для онлайн-просмотров спектаклей отечественных и зарубежных театров.

Генеральный директор ФЦПГД Елена Булукова: "Мы сейчас наблюдаем тотальный переход взаимодействия театров со зрителем в онлайн. Большинство ведущих российских и мировых театров уже запустили свои проекты в Интернет, и многие региональные театры хотят включиться в этот процесс. В это непростое для всех театров время коронавирусного карантина, когда залы закрыты для зрителей, крупнейшая театральная программа "Большие гастроли" продолжает свою миссию - выравнивание уровня доступности культуры и развитие театрального дела по всей стране. В рамках старта "Домашнего сезона" Минкультуры РФ мы организуем информационную поддержку театральным онлайн-проектам, а также уделим особое внимание региональным театрам, чтобы лучшее, что создано этими театральными коллективами, "пришло в каждый дом". С помощью инфопартнеров мы покажем самой широкой аудитории россиян эксклюзивные видеозаписи и прямые трансляции спектаклей театров как из центральных, так и самых удаленных регионов России. И если даже театральные залы по всей стране сейчас временно опустели, то благодаря онлайн-вещанию этих спектаклей зрителей будет больше, чем когда-либо раньше".

Присоединиться к "Большим гастролям - онлайн" можно любым удобным способом на выбор:

1. На сайте БольшиеГастроли.РФ/online.

2. На YouTube-канале "Большие гастроли".

3. В социальных сетях "Большие гастроли": ВКонтакте, Одноклассники, Facebook.

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