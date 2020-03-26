Более 200 студентов стали дипломантами олимпиады "Я - профессионал" по направлениям УрФУ

ТАСС, 26 марта. Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург) в четверг объявил итоги всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионал" (14+) по направлениям "Материаловедение", "Строительство", "Радиотехника" и "Программная инженерия". Как сообщили в пресс-службе вуза-организатора этих направлений олимпиады, 201 студент-участник успешно справился с заданиями заключительного этапа и подтвердил свои профессиональные навыки.

"Благодаря серьезной поддержке работодателей олимпиада стала действенным социальным лифтом. Все этапы Уральский федеральный университет разработал совместно с компаниями-партнерами. Участники зарекомендовали себя как талантливые молодые профессионалы, теперь для них открыты возможности старта успешной карьеры и продолжения обучения в ведущих вузах России", — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Знакомство с работодателями стартовало для участников олимпиады в феврале. УрФУ совместно с Трубной металлургической компанией и Группой Синара организовал две Зимние инженерные школы в Сочи. Следующий шаг — стажировки в крупных профильных компаниях.

Медалистами олимпиады по направлениям УрФУ стали сразу 22 человека из 12 регионов России. Они получат денежные премии в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

"Полезно, что олимпиада проверяет профессиональные знания, а Зимняя школа тренирует гибкие навыки. Мне будет интересно глубже познакомиться с компаниями-партнерами и поучаствовать в стажировке, а летом планирую поступить в магистратуру и продолжить обучаться строительству в Уральском федеральном университете", — рассказал бронзовый медалист олимпиады, студент УрФУ Никита Орлов.

Об УрФУ

УрФУ — один из ведущих университетов России, участник проекта "5-100", расположен в Екатеринбурге — столице Всемирных студенческих игр 2023 года. Вуз выступает инициатором создания и выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ), который призван решить задачи национального проекта "Наука".

Об олимпиаде

"Я – профессионал" - всероссийская студенческая олимпиада нового формата для студентов технических, гуманитарных и естественнонаучных специальностей. Входит в число проектов платформы "Россия - страна возможностей", созданной в 2018 году по инициативе президента РФ. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России. Организаторами олимпиады выступают Ассоциация организаторов студенческих олимпиад "Я - профессионал" и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Третий год подряд партнерами олимпиады выступают Группа Синара и ТМК.

Заключительный очный этап состязаний прошел с 25 января по 4 марта 2020 года. Площадки для прохождения очного этапа располагались во всех федеральных округах страны, участники могли выбрать из них территориально удобную.