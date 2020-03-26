Silver Mercury продлевает прием заявок до 15 апреля

Москва, 26 марта. Прием заявок на двадцатый фестиваль креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury будет остановлен 15 апреля в 23:59. До этого времени есть возможность стать участником самого масштабного профессионального фестиваля в России.

Фестиваль креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury проводится с 2001 года под патронажем РАМУ и регулярно приковывает внимание индустрии: профессионалы рекламного бизнеса получают дополнительную огласку и объективную оценку своей работы. Прозрачность оценивания достигается благодаря системе публикации решений членов жюри в общем доступе на сайте фестиваля.

Работы принимаются на официальном сайте в 60 номинациях, которые разделены на четыре блока. Кейсы будут оцениваться авторитетными представителями креативного сообщества, рекламодателями и членами ведущих профессиональных ассоциаций России в режиме Online.

Бороться за награды могут проекты, которые закончились в срок с 1 января 2019 года по 10 апреля 2020 года включительно. Подать заявку на участие можно на сайте фестиваля.

Членам РАМУ предоставляется скидка 15%. Для членов АКАР, IAB, АКОС, НАОМ, АКТОМ, АБКР, РАСО, POPAI, АМР и АКМР и "Гильдии Маркетологов" – 10%.

По любым вопросам, связанным с участием в фестивале, можно обращаться по электронной почте: sales@silvermercury.ru, а также напрямую по телефону: +7(996) 976-76-38.

Возрастная категория 18+.