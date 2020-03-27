ОТР запускает специальный онлайн-проект "Культурный сезон с ОТР"

Москва, 27 марта. На сайте ОТР создан специальный раздел, на котором собрано все лучшее и интересное, что можно посмотреть и послушать онлайн как детям, так и взрослым, а также много увлекательного видео для семейного просмотра. Зрители и пользователи получат уникальную возможность, не выходя из дома, посмотреть спектакли известных театров, посетить популярные музеи и выставки, побывать на концертах музыкантов, послушать лекции и мастер-классы из ведущих театров и музеев России.

В проекте "Культурный сезон с ОТР" представлены видеозаписи, которые можно смотреть в любое удобное время, а также будут онлайн-трансляции концертов, мастер-классов и лекций от ведущих театров и музеев.

Проект "Культурный сезон с ОТР" создается с участием ведущих театров, концертных залов и музеев. На момент старта идею сблизить искусство и зрителя поддержали более 20 учреждений культуры, в том числе: концертный зал "Зарядье", Государственная Третьяковская галерея, театры "МХТ им. А.П. Чехова", "Новая опера", "Российский академический Молодежный театр", "Геликон-опера", "Современник", "Театриум на Серпуховке Терезы Дуровой", Московский театр Олега Табакова, Музыкальный театр Станиславского и Немировича-Данченко, "Мастерская Петра Фоменко", Et Cetera, "Театр на Таганке", "Театр Модерн" и другие. Канал открыт для сотрудничества, поэтому число желающих присоединиться растет.

Возрастная категория 16+.