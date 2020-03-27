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Колл-центр по поддержке пожилым людям старше 65 лет наращивает обороты

За 10 дней работы горячей линии аналитиками Фонда Росконгресс зафиксировано более 18 тысяч звонков из всех регионов России

Москва, 27 марта. 18 марта в Санкт-Петербурге начала свою работу общероссийская горячая линия по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 65 лет, попавшим в группу риска в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-2019. Проект реализован Общероссийским народным фронтом при поддержке Фонда Росконгресс, Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", "Волонтеров Конституции" и ПАО "Ростелеком".

"В сложных условиях, в которых оказалась страна, Общероссийский народный фронт и Фонд Росконгресс проявили социальную ответственность. Созданные за годы работы организационные, трудовые, технические ресурсы позволят дополнить предпринимаемые Правительством Российской Федерации меры по борьбе с вирусом, в том числе в круглосуточном режиме организовывать массовое информирование населения, сбор и систематизацию статистических данных и их передачу в профильные организации", – сказал советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Специалисты Фонда Росконгресс работают сразу по нескольким направлениям. Это и консультации по распространению вируса и мерам профилактики в стране по состоянию на день запроса, и прием заявок волонтерам от пожилых и маломобильных граждан на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Кроме того, специалисты колл-центра рассказывают пенсионерам, как самостоятельно покупать продукты и заказывать лекарства через интернет.

"Узнав о необходимости реализации такого проекта, наша организация в кратчайшие сроки подготовила всю инфраструктуру, провела технические работы и обучение специалистов. Все услуги по координации работы сотрудников колл-центра оказываются на безвозмездной основе. Мы понимаем, что в нынешние непростые времена это приобретает особое значение", – отметил директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

За 10 дней работы горячей линии аналитиками Фонда Росконгресс зафиксировано более 18 тысяч звонков из всех регионов России, зарегистрировано более 7 тысяч заявок. "Статистика показывает, что в минуту мы принимаем больше сотни обращений. Большую долю звонков составляют заявки на помощь волонтеров с доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Технические возможности Фонда позволяют полностью справиться с таким объемом. Количество запросов увеличивается с каждым днем, растет пропорционально числу людей, находящихся в условиях самоизоляции", – подчеркивает инициатор проекта, руководитель дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс Мария Киселева.

Колл-центр по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 65 лет, попавшим в группу риска в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-2019, работает в круглосуточном режиме.

Телефон горячей линии: 8 (800) 200 3411.

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 122 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

roscongress.org

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