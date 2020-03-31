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Крупнейшие компании поддержали акцию во время пандемии коронавируса #мывместе

К инициативе присоединились Coca Cola, Philipp Morris, МТС, Группа "Черкизово", "Почта России", "Билайн" и Henkel

Москва, 31 марта. Акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса #мывместе привлекает все больше партнеров. Социальная платформа Фонда Росконгресс, Фонд Инносоциум, сообщает, что к инициативе, запущенной Общероссийским народным фронтом при поддержке Фонда Росконгресс, Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики", "Волонтеров Конституции" и ПАО "Ростелеком", присоединяются крупные российские и зарубежные компании:

- The Coca Cola Company передаст в штаб ОНФ тонны продукции для формирования продуктовых наборов в регионах, Москве и Московской области и обеспечения волонтерских штабов; 

- Philipp Morris, МТС и Группа "Черкизово" стали финансовыми партнерами акции. Все средства пойдут на приобретение необходимых товаров для населения и организации работы Волонтерских штабов, а также средств индивидуальной защиты для волонтеров акции;

- "Почта России" взяла на себя организацию логистики по доставке необходимых товаров для населения по стране, а также разместила информацию об акции во всех отделениях "Почты России";

- "Билайн" передал в штаб акции 2700 сим-карт, необходимых для поддержания связи с волонтерами и координации их работы;

- Henkel обеспечила волонтеров необходимой техникой, предоставив ноутбуки и телефоны для работы.

Работу по координации запросов штаба волонтеров и взаимодействию с партнерами осуществляет Социальная платформа Фонда Росконгресс, Фонд Инносоциум.

"Мы хотим поблагодарить наших партнеров за быструю и своевременную поддержку. В сложившейся ситуации нельзя оставаться в стороне. Всю историю человечество неизменно сталкивается с вызовами времени, какую бы форму они ни приобретали. Сегодня вызов, охвативший весь мир, – новый тип коронавируса COVID-19. Любая помощь важна, ведь в изоляции оказалось более 30 млн пенсионеров по всей стране. Многие из них одиноки, кто-то нуждается. Объединиться, поддержать их, помочь уберечься от болезни – тот минимум, который мы можем сделать в рамках акции #мывместе", - отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина. 

Колл-центр, развернутый при поддержке Фонда Росконгресс, принимает более 6 тыс. заявок в сутки. Ожидается, что число звонков будет увеличиваться по мере роста числа самоизолированных.

Возрастная категория 6+. 

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