В Москве за два года отремонтировали 111 школ искусств

Москва, 31 марта. В рамках проекта "Искусство — детям" за 2018–2019 годы выполнен комплексный ремонт 111 школ искусств. Есть школы, в которых был полностью произведен капитальный ремонт. В настоящий момент еще в 12 школах искусств продолжается капитальный ремонт, который предполагает не только стандартные общестроительные работы, включающие замену полов, потолков, дверей; в учреждениях также ремонтируются фасады, производится их реставрация и покраска, осуществляется замена кровли и окон, модернизируются инженерные системы: водоснабжение, вентиляция, канализация, слаботочные системы. Облагораживается и территория: вокруг школ искусств осуществляются ландшафтно-дизайнерские работы.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с современными нормами и правилами ГОСТов и СНиПов, а отремонтированные здания полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.

Школы искусств оснащаются новым современным оборудованием. За прошедшие два года реализации программы было закуплено более 22 тыс. комплектов специальной мебели, более 5 тыс. единиц музыкальных инструментов и более 3 тыс. единиц технологического оборудования (мольберты, муфельные печи; световое и звуковое оборудование).

Двенадцать школ искусств, не имеющих собственных площадей, были обеспечены помещениями. В 2020 году в рамках комплексного текущего ремонта останется отремонтировать 38 объектов. На этом программа не завершится. Будет продолжена работа на объектах в рамках капитального ремонта: во вновь переданных помещениях будет происходить текущий ремонт.

Концепция единого фирменного стиля московских школ искусств позиционирует российскую систему творческого образования как уникальную, яркую, не имеющую аналогов в мире, при этом дизайн каждого учреждения сохраняет свой уникальный вид. Единому фирменному стилю уделяется особое внимание в тех зданиях, которые до начала внедрения программы "Искусство — детям" находились в удовлетворительном состоянии. Разработчики фирменного стиля школ искусств нашли новый подход к эргономике классов и общего пространства учебных учреждений. Новый дизайн оформления школ получил высокую оценку профессионального сообщества; он нравится и преподавателям, и детям.

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию отметил, что в России динамично развивается сеть детских технических, инженерных кружков и центров. По его словам, такими же современными должны стать условия для занятий музыкой и живописью, другими видами творчества.

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