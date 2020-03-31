{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве за два года отремонтировали 111 школ искусств

В рамках программы "Искусство — детям" в 2020 году останется отремонтировать 38 школ искусств

Москва, 31 марта. В рамках проекта "Искусство — детям" за 2018–2019 годы выполнен комплексный ремонт 111 школ искусств. Есть школы, в которых был полностью произведен капитальный ремонт. В настоящий момент еще в 12 школах искусств продолжается капитальный ремонт, который предполагает не только стандартные общестроительные работы, включающие замену полов, потолков, дверей; в учреждениях также ремонтируются фасады, производится их реставрация и покраска, осуществляется замена кровли и окон, модернизируются инженерные системы: водоснабжение, вентиляция, канализация, слаботочные системы. Облагораживается и территория: вокруг школ искусств осуществляются ландшафтно-дизайнерские работы.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с современными нормами и правилами ГОСТов и СНиПов, а отремонтированные здания полностью удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.

Школы искусств оснащаются новым современным оборудованием. За прошедшие два года реализации программы было закуплено более 22 тыс. комплектов специальной мебели, более 5 тыс. единиц музыкальных инструментов и более 3 тыс. единиц технологического оборудования (мольберты, муфельные печи; световое и звуковое оборудование).

Двенадцать школ искусств, не имеющих собственных площадей, были обеспечены помещениями. В 2020 году в рамках комплексного текущего ремонта останется отремонтировать 38 объектов. На этом программа не завершится. Будет продолжена работа на объектах в рамках капитального ремонта: во вновь переданных помещениях будет происходить текущий ремонт. 

Концепция единого фирменного стиля московских школ искусств позиционирует российскую систему творческого образования как уникальную, яркую, не имеющую аналогов в мире, при этом дизайн каждого учреждения сохраняет свой уникальный вид. Единому фирменному стилю уделяется особое внимание в тех зданиях, которые до начала внедрения программы "Искусство — детям" находились в удовлетворительном состоянии. Разработчики фирменного стиля школ искусств нашли новый подход к эргономике классов и общего пространства учебных учреждений. Новый дизайн оформления школ получил высокую оценку профессионального сообщества; он нравится и преподавателям, и детям.

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию отметил, что в России динамично развивается сеть детских технических, инженерных кружков и центров. По его словам, такими же современными должны стать условия для занятий музыкой и живописью, другими видами творчества. 

Возрастная категория 0+.

Официальные аккаунты в социальных сетях:

Instagram: https://www.instagram.com/kultura_mos/

VK: https://vk.com/kultmos

Facebook: https://www.facebook.com/mosdepkultura/

Twitter: https://twitter.com/DepKult?s=09

Реклама на ТАСС
Фонд Росконгресс подготовил обзор экономических мер, применяемых в условиях Covid-19
На данный момент в опубликованном исследовании рассмотрен опыт более 20 стран
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС