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На призовой фонд Криптонит Startup Challenge претендуют более 500 стартапов

В финал выйдут только 10 команд

Москва, 2 апреля. Инвестиционная компания "Криптонит" (входит в "ИКС Холдинг") завершила прием заявок на второй всероссийский конкурс технологических стартапов Криптонит Startup Challenge. Призовой фонд конкурса, стартовавшего в начале февраля, составляет 10 млн рублей. Кроме финансирования команда-победитель получит комплексную диагностику заявленного проекта, практические рекомендации по доработке и масштабированию и возможность запустить пилот на базе компаний "ИКС Холдинга" (около 30 предприятий).

"Новый сезон Криптонит Startup Challenge показал положительный тренд – в нашей стране активно развивается наука и подрастает новое поколение ученых, - комментирует итоги первого этапа конкурса Данил Жариков, директор инвестиционных проектов ИК "Криптонит". Нам поступило 529 проектов как из крупных региональных центров, включая Москву и Санкт-Петербург, так и удаленных уголков страны. Стартапы развиваются даже за Полярным кругом. Мы видим, как вырос интерес к конкурсу. Чем теснее сегодня мы будем сотрудничать с молодыми IТ-талантами и поддерживать их, тем эффективнее завтра мы будем решать задачи как в масштабах отдельно взятой отрасли, так и в масштабах страны".

Наиболее популярным направлением для развития бизнеса и внедрения технологий, согласно заявкам, стали большие данные (Big Data - 36% от общего числа заявок). Следом идут искусственный интеллект (AI - 33 %) и машинное обучение (Machine Learning - 31%).

"Большие данные помогают во всех областях цифровой жизни: от индивидуальных маркетинговых предложений до социально-ориентированных сервисов для спасения жизней. Поэтому интерес к этой сфере у стартапов очень высок, - комментирует статистику заявок конкурса президент Ассоциации больших данных в России Анна Серебряникова. - В ассоциации мы также планируем создание "песочницы данных" для стартапов, где у них будет возможность протестировать свои сервисы на данных крупнейших игроков рынка и создать еще больше полезных цифровых решений. В ближайший год на венчурном рынке будет больше сделок с компаниями, технологично решающими такие задачи? как онлайн образование, телемедицина, сервисы совместных конференций, онлайн-спорт, HR проекты с дистанционными элементами взаимодействия. Также сервисы удаленного мониторинга и обеспечения информационной безопасности становятся крайне актуальными в текущих реалиях".

Среди отраслевых сегментов рынка в Криптонит Startup Challenge лидирует промышленный сектор (PromTech - 43%) и технологические решения для "умного" города (Smart City - 36%). При этом 55% стартапов считают свой продукт кросс-индустриальным.

Предприниматели от Калининграда до Находки в течение двух месяцев отправляли проекты, чтобы испытать свою идею на прочность. Географически 60% всех заявок приходятся на регионы. Среди них лидируют Ленинградская, Свердловская и Новосибирская области. Ярко на фоне претендентов на призовой фонд конкурса выглядят Уральский и Сибирский регионы. Заметны на карте Криптонит Startup Challenge Татарстан и города Поволжья, Краснодарский край и города Северного Кавказа. На конкурс приходили заявки с Дальнего Востока и из городов "Русского Севера". Как и в прошлом году конкурс вышел за границы России: в числе участников стартапы из Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

Портрет стартапа в новом сезоне Криптонит Startup Challenge представлен в основном мужчинами-предпринимателями – 92% аудитории. Самому молодому из них 16 лет. Большинство проектов, 66% от общего числа, молодые и основаны не более двух лет назад. На стадии MVP находятся 34%. Готовы к масштабированию и провели пилот 28%, 60% планируют развиваться по B2B модели.

Все стартапы пройдут отборочный тур, который включает в себя оценку по следующим параметрам:

- статус разработки и новизна продукта;

-  команда проекта;

- потенциал рынка;

- конкурентные преимущества и бизнес-модель.

Вместе с организационным комитетом оценивать проекты будет экспертный совет конкурса. В него войдут специалисты и руководители компаний "ИКС Холдинга", а также внешние эксперты. Отборочный тур продлится до конца апреля.  

В полуфинальных раундах, которые состоятся 14 и 15 мая, встретятся 20 команд. В финал выйдут 10 стартапов, которые представят свои идеи жюри – главам крупнейших корпораций страны.

О ИК "Криптонит"

Инвестиционная компания "Криптонит" в cоставе Группы компаний "Криптонит" создана в 2018 году и входит в многопрофильную IТ-структуру ИКС Холдинг, основанную Антоном Черепенниковым. ИК "Криптонит" инвестирует как в технологические стартапы, так и в уже успешные коммерческие IТ-проекты в России с целью поддержки и развития научного потенциала страны. Одним из ключевых источников поиска и привлечения IТ-талантов является Всероссийский конкурс для молодых предпринимателей и ученых Криптонит Startup Challenge. Больше информации на сайте

О конкурсе 

Криптонит Startup Challenge – Всероссийский конкурс технологических стартапов – впервые прошел в 2019 году и стал одним из ключевых событий на рынке венчурных инвестиций. Призовой фонд составил 10 млн рублей. В жюри конкурса вошли главы крупнейших российских и международных корпораций и инвестфондов: USM Management, "ИКС Холдинг", Mail.ru Group, "Ростех", "МегаФон", Almaz Capital и BCG Россия. Проект поддержали 23 российских вуза, среди которых МГТУ им. Баумана, МФТИ, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбПУ, ИТМО, НГУ, ТУСУР, ИРНИТУ и другие. Больше информации о конкурсе на Криптонит Startup Challenge.

Возрастная категория 16+.

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