В КНР не зарегистрировано ни одного нового случая локального заражения COVID-19

ТАСС, 2 апреля. По состоянию на 1 апреля в Китае выявлены 35 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, все они были завезены из-за рубежа. Об этом сообщили в четверг в генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге. Новых случаев локального заражения не было зарегистрировано, добавили там.

"Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе инспекционной поездки в провинцию Чжэцзян 1 апреля, эпидемиологическая ситуация в Китае продолжает улучшаться. Пик нынешней вспышки COVID-19 на территории Китая уже пройден. По мере ускорения распространения эпидемии за пределами Китая резко растут риски, создаваемые завезенными случаями. Предотвращение проникновения в Китай коронавирусной инфекции из-за рубежа должно быть главным приоритетом противоэпидемической работы в Китае в настоящем времени и в ближайшей перспективе", - сказано в сообщении, распространенном генконсульством.

"Перед лицом общей угрозы все страны должны совместными усилиями дать отпор. Как председатель Си Цзиньпин на чрезвычайном саммите лидеров G20 отметил, что вирус не признает государственных границ. Вспышка инфекции, с которой мы боремся, - это наш общий враг. Все мы должны вместе работать над созданием самой прочной, какую только видел мир, глобальной сети контроля и лечения", - отметили в дипмиссии.

Там добавили, что, руководствуясь видением формирования сообщества единой судьбы человечества, Китай вместе с активной профилактикой эпидемии внутри страны сотрудничает с более сотни стран, свыше десятка международных и региональных организаций в мире, делится своим опытом и методами лечения, провел более 20 дистанционных обменов с экспертами международных и региональных организаций и основал онлайн-базу знаний по COVID-19, доступную для всех государств.

"Наряду с этим Китай оказывает помощь, где это возможно, странам, пострадавшим из-за растущей вспышки эпидемии. На данный момент правительство Китая предоставило 120 странам и четырем международным организациям гуманитарную помощь, в том числе общие медицинские маски, маски N95, защитные костюмы, реагенты для диагностики нуклеиновых кислот, дыхательные аппараты. Местные власти Китая оказали гуманитарную помощь в более чем 50 стран по каналам городов-побратимов", - сказано в сообщении. В дипломатической миссии добавили, что китайские компании предоставили безвозмездную помощь в более чем 100 стран и международных организаций. Некоторые страны обратились в Китай с запросом на коммерческую помощь в закупках по дипломатическим каналам, и Китай рекомендовал им квалифицированных экспортеров. Тридцать стран и две международные организации подписали соглашения о коммерческих закупках с китайскими экспортерами, включая маски, защитные костюмы и реагенты для диагностики нуклеиновых кислот.

"Китай готов и дальше участвовать в международном сотрудничестве в области борьбы с пандемией, а также делиться опытом с другими странами в целях достижения скорейшей победы над вирусом и обеспечения региональной и глобальной безопасности в сфере общественного здравоохранения", - цитируют в генеральном консульстве слова официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, сказанные в среду в ходе очередного брифинга для журналистов.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство Китайской Народной Республики было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.