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"Инносоциум" запускает всероссийский челлендж #СТУДЕНТДОМА

Цель – объединить студентов всей страны и помочь им поддержать друг друга в условиях соблюдения режима самоизоляции

Москва, 3 апреля. Всероссийский конкурс социальных проектов для студентов "Инносоциум" поддерживает меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и объявляет о запуске всероссийского челленджа #СТУДЕНТДОМА.

Цель челленджа #СтудентДома – объединить студентов всей страны и помочь им поддержать друг друга в условиях соблюдения режима самоизоляции.

Участником может стать каждый, единственное условие – нужно быть дома. Для того чтобы присоединиться к акции, необходимо следовать простым правилам:

– снять фото или видео о том, как ты проводишь время дома;

– опубликовать в социальных сетях, указав хештег #СтудентДома;

– делиться и отмечать друзей. 

"Мы решили поддержать студентов, проявить инициативу и запустить собственный челлендж, чтобы показать, что проводить время дома можно с пользой и со смыслом. Сейчас критически важно соблюдать режим самоизоляции, но, несмотря на это, можно оставаться социально активными и поддерживать друг друга. Мы приглашаем студентов присоединяться – это отличная возможность поделиться идеями и вдохновением со всей страной, а также рассказать о подготовке к Конкурсу социальных проектов "Инносоциум", – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Более подробно на официальном сайте конкурса.

Официальная страница Фонда Инносоциум, социальной платформы Фонда Росконгресс. 

Возрастная категория 6+. 

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