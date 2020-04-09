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Затраты "Святогора" на капитальный ремонт обжиговой печи №1 составят порядка 9 млн рублей

Предприятие металлургического комплекса УГМК намерено ввести агрегат в эксплуатацию в июне 2020 года
Описание
© Пресс-служба УГМК

ТАСС, 9 апреля. В обжиговом отделении металлургического цеха ОАО "Святогор" (предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании, Красноуральск, Свердловская область) продолжается капитальный ремонт обжиговой печи №1.

Как сообщают в пресс-службе УГМК, стоимость капитального ремонта промышленного агрегата, который является основным металлургическим оборудованием для обжига шихты в процессе производства черновой меди, составит порядка 9 млн рублей. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в июне 2020 года.    

Парк обжигового отделения металлургического цеха "Святогора" насчитывает восемь обжиговых печей. В отличие от ежегодных текущих ремонтов капитальный проводится с периодичностью один раз в восемь лет. Это необходимо для поддержания безопасного и работоспособного состояния данного оборудования.

Обжиговая печь №1 была остановлена для проведения ремонтных работ в ноябре прошлого года.

"На этапе подготовки к капитальному ремонту была составлена ведомость дефектов узлов и механизмов печи, подлежащих ремонту или полной замене", - приводят в пресс-службе слова старшего мастера обжигового отделения металлургического цеха ОАО "Святогор" Кирилла Одинцева.

Так, в перечень работ вошла полная замена огнеупорной кирпичной кладки. Для этих целей потребуется 180 т кирпича. Также планируется выполнить частичную замену кожуха печи, центрального вала, огаркового и шихтового бункеров, приводного механизма.

О предприятии

ОАО "Святогор" - предприятие металлургического комплекса УГМК. Здесь производят железный концентрат, черновую медь и серную кислоту, основу составляет производство черновой меди - ежегодно предприятие производит около 80 тыс. т черновой меди. В состав предприятия входит Волковский рудник, Северный медно-цинковый рудник, обогатительная фабрика, сернокислотный цех, работающий на отходящих газах металлургического производства. 

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.

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