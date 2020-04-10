Конференция "Пандемия 2020: возможности и барьеры для сектора инноваций" пройдет 13 апреля

Москва, 10 апреля. В понедельник, 13 апреля, на ресурсах Фонда Росконгресс состоится онлайн-конференция "Пандемия 2020: возможности и барьеры для сектора инноваций". Начало мероприятия в 15:00 по московскому времени.

В условиях кризиса, вызванного пандемией вируса COVID-19, технологичные компании разных стадий развития уже оказались в непростой ситуации. Существенное снижение финансовых потоков может не позволить им выполнить все свои обязательства и привести к приостановке критически важных исследований и разработок. При этом для многих компаний новая реальность дает дополнительные возможности для развития, которыми важно суметь воспользоваться. Кто и как должен сейчас помочь стартапам? Какие шаги должны предпринять участники отрасли и что делается уже сейчас, расскажут представители ведущих институтов развития, венчурных фондов и сами предприниматели.

Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале "Росконгресс-ТВ" и в официальном аккаунте Фонда Росконгресс в Facebook.

Темы конференции:

С какими проблемами столкнулся технологический бизнес в кризис. Ключевые зоны риска для малых и средних инновационных компаний.

Чем отличаются стартапы от традиционных участников сектора малого и среднего бизнеса, какие инструменты поддержки им нужны.

Какие инструменты поддержки доступны уже сейчас, какую помощь получают компании в рамках взаимодействия с инвесторами и институтами развития.

Какие возможности есть у технологических проектов и что нужно изменить, чтобы ими воспользоваться в полной мере.

Спикеры:

Михаил Антонов, заместитель генерального директора – директор по развитию инновационной инфраструктуры АО "РВК".

Олег Теплов, генеральный директор ООО "ВЭБ Инновации".

Тимур Котляр, старший управляющий директор по сопровождению проектов и продвижению продукции УК "Роснано".

Кристина Кострома, первый заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Михаил Федотов, директор дочерних фондов АО "РВК".

Екатерина Березий, генеральный директор компании "ExoAtlet Global".

Олег Рудаков, генеральный директор компании "Профотек".

Сергей Агафонов, директор по управлению проектами компании "Вириал".

Ведущий: Алексей Бобровский, руководитель службы экономических новостей, Телеканал "Россия24"

Возрастная категория 12+.