Цифровой сервис n’RIS поддержит авторов и правообладателей во время пандемии

Москва, 13 апреля. Команда цифрового сервиса по управлению правами на интеллектуальную собственность n’RIS верит, что самоизоляция – не помеха созидательной деятельности. Можно стимулировать творческую активность людей, оказать поддержку авторам, вынужденным оставаться дома из-за коронавируса. Для этого запускается специальная акция для всех пользователей сервиса, по условиям которой авторы и правообладатели получают шесть месяцев депонирования всего за 1 рубль.

Для авторов и правообладателей старше 60 лет n`RIS дарит базовое депонирование сроком на два года также за 1 рубль (стандартная стоимость депонирования равна 990 рублям).

В сложившейся кризисной ситуации активность бизнеса в России заметно снижается, возможности использования и распространения интеллектуальных продуктов уменьшаются, тогда как решение вопросов по их охране откладывать нельзя. Цифровые многофункциональные платформы – самый востребованный инструмент защиты интеллектуальных прав в интернете, доказавший свою эффективность в период пандемии.

Из-за пандемии коронавируса многие представители творческих профессий попали в трудную ситуацию, у них значительно сократились доходы, стали недоступны традиционные каналы связи с аудиториями и бизнесом, считает заместитель генерального директора n'RIS Валерия Брусникина. "Мы хотим поддержать авторов и правообладателей в непростой ситуации. Цель нашей акции – помочь людям творить, несмотря на кризис, освободив их от лишних переживаний насчет безопасности созданных произведений. Сервис n'RIS прост и удобен в использовании: благодаря ему любой пользователь может за пару кликов провести весь набор необходимых операций со своей интеллектуальной собственностью, от фиксации авторства до борьбы с пиратством, отслеживания использования и получения заслуженного вознаграждения. Надеюсь, вместе нам удастся пройти через эти непростые времена, сохранить и приумножить богатый креативный потенциал нашей страны", – сказала Брусникина.

Термин "депонирование" обозначает процесс фиксации и последующего хранения информации об объекте. Несмотря на то, что по закону регистрация произведения не требуется для того, чтобы оно стало охраняться авторским правом, на практике часто возникает необходимость доказать, кто был автором эталонного произведения. Инструмент депонирования n’RIS позволяет быстро и надежно зафиксировать свое авторство и получить соответствующий сертификат, который официально признается судом в случае любых споров. Благодаря использованию технологии блокчейн внесенную информацию невозможно изменить или удалить. Весь процесс происходит в электронном виде: автору не нужно никуда идти, оформлять печатные документы, отстаивать очереди (например, к нотариусу или на почте).

n’RIS – международная экосистема, включающая в себя площадку для фиксации авторских прав на интеллектуальную собственность, сервис по поиску и определению фактов нарушения авторских прав и нелегального использования результатов интеллектуального труда, а также сервис регистрации отдельных видов промышленной собственности, в том числе товарных знаков.