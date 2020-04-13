Банк ДОМ.РФ запустил льготную конвертацию валют с минимальной разницей с курсом Мосбиржи

Москва, 13 апреля. Банк ДОМ.РФ ввел льготные условия по конвертации валют в режиме онлайн, которые предусматривают минимальную разницу с курсом Московской Биржи. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

"С помощью мультивалютной карты можно без потерь на конвертацию совершать валютные операции. Данный сервис особенно актуален для клиентов, желающих диверсифицировать валютную корзину, в том числе для покупки инвестиционных продуктов в иностранной валюте", – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Данилы Литвинова.

Московская биржа ведет сотрудничество с финансовым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ не только в развитии рынка ипотечных облигаций, но и в создании востребованных сервисов в розничном сегменте, в свою очередь отметил член правления биржи, управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской Биржи Игорь Марич. "Мы приветствуем, что такой значимый финансовый институт как Банк ДОМ.РФ начал предоставлять клиентам возможность заключения конверсионных сделок по биржевому курсу. Это снижает издержки клиентов банка, а также создает дополнительные условия для повышения ликвидности биржевых торгов", – его слова приводятся в сообщении. В результате запуска льготной конвертации клиенты банка могут обменивать валюту по выгодному курсу без брокерского счета и дополнительных затрат на его обслуживание, добавил он.

В рамках нововведения обменный курс для клиентов банка стал максимально приближенным к биржевому: разница составляет 5 копеек для держателей пакета услуг "Премиальный" по карте банка и клиентов Private Banking и 25 копеек - для владельцев всех остальных карт и счетов. В нерабочее для биржи время - праздники, выходные дни и ночью - для держателей пакета услуг "Премиальный" и клиентов Private Banking операции будут производиться по специальному льготному курсу банка с фиксированным спредом в 30 копеек между курсом покупки и курсом продажи и 70 копеек - для владельцев всех остальных карт и счетов. Ознакомиться с предложением по обменному курсу можно до совершения конвертации в мобильном банке.

В сообщении также отмечено, что мультивалютные карты Банка ДОМ.РФ предусматривают возможность бесплатного обслуживания и повышенный кэшбэк в размере 5%. "Премиальный" пакет предусматривает персональное обслуживание, дистанционную юридическую и налоговую поддержку, круглосуточный консьерж-сервис, онлайн-подписку на деловые СМИ, а клиентам Private Banking доступно эксклюзивное обслуживание и выгодные предложения по кредитам и вкладам. Снятие наличных с карт банка бесплатно в любых банкоматах, переводы осуществляются мгновенно и без комиссий.

"Банк ДОМ.РФ" является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства и финансирует возведение жилья с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации. Единственным акционером АО "Банк ДОМ.РФ" является финансовый институт развития в жилищной сфере, госкомпания "ДОМ.РФ".