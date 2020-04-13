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Пандемия обострила потребность креативных индустрий в поддержке государства

По оценкам экспертов, только за весенние и летние месяцы 2020 года потери креативных индустрий достигнут 150 млрд рублей, отрасль потеряет немало профессионалов, которым придется искать другую работу

Москва, 13 апреля. Креативные индустрии, по традиции участвующие в формировании экономики культуры, стали ощущать острую необходимость в государственной помощи. Большинство проектов этой сферы в России изначально были ориентированы на работу без опоры на государство, то есть на самостоятельную экономически устойчивую модель. В большинстве случаев они имели многоканальное финансирование, в том числе за счет целевых грантов, выделяемых различными фондами и организациями.

Из-за экономического кризиса и неблагополучной эпидемиологической обстановки изменится потребительское поведение граждан, что неминуемо скажется на положении специалистов творческого сектора – они будут вынуждены искать способы нейтрализовать последствия непростой ситуации, заявила ТАСС основатель фонда поддержки современного искусства "Винзавод" и декан школы дизайна РАНХиГС Софья Троценко. "При обсуждении мер поддержки часто слышишь, что кризис – шанс прорасти чему-то новому, но это не совсем справедливо, ведь очень трудно построить компанию с нуля, и важно беречь тех, кто уже что-то сделал. Многие творческие молодые люди поверили в себя и город, в котором живут, и открыли свое дело. Сейчас они в отчаянном положении. Конечно, эту молодежь нужно поддержать. Ведь это не просто поддержка человека, это поддержка социальной единицы и активной жизненной позиции, которая в конечном итоге генерирует идеи, проекты, рабочие места", – заявила эксперт.

О необходимости государственной поддержки рассказал и креативный директор Sila Sveta Александр Ус. "Если у нас будет господдержка и на нас обратят внимание, значит, в будущем мы сможем стать альтернативой сырьевым источникам дохода. На российском рынке креативных индустрий многие компании, включая нашу, делают по-настоящему конкурентный известный во всем мире продукт. Если мы не получим поддержку государства, то коллективы, которые мы собирали по крупицам, постепенно начнут разваливаться. Мы продержимся какое-то время на творчестве, но потом нам придется сокращать штат".

Чтобы творческий сектор по-прежнему мог создавать конкурентоспособные продукты и обогащать экономику новыми идеями, после пандемии ему будут необходимы минимальные гарантии стабильности, подтверждают представители отрасли. Об этом же говорится и в письме президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, направленном председателю правительства России Михаилу Мишустину 9 апреля. Комплексные меры по восстановлению и развитию креативного сегмента, практически остановленного коронавирусной пандемией, разработал Комитет РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям совместно с Комитетом РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке.

"Российский союз промышленников и предпринимателей провел подробный анализ положения дел в данной сфере с участием правообладателей и компаний, работающих в самых разных сегментах креативной экономики – в инжиниринге, архитектуре, музыке, кино, анимационном производстве, моде, дизайне и других областях. Предложения учитывают и прогнозируемую трансформацию рынков, в частности, переход к потреблению значительного объема творческого контента в онлайн-формате", – говорится в письме Шохина.

Кризисная ситуация четко показала болевые точки креативных индустрий как сектора экономики, полагает вице-президент РСПП Игорь Вдовин: "До недавнего времени колоссальный инвестиционный потенциал креативного сегмента не был в полной мере оценен и его поддержка осуществлялась несистемно. Мировая же практика однозначно показывает, что креативные индустрии – это фактически "легкие" новой экономики. Для России креативный сектор – один из приоритетных. Сегодня мы обязаны включить весь имеющийся у нас административный и финансовый ресурс для оказания всесторонней поддержки креативным индустриям. В противном случае мы рискуем лишиться уникальной быстрорастущей движущей экономику силы".

Только за весенние и летние месяцы текущего года потери креативных индустрий, по оценкам экспертов, достигнут 150 млрд рублей, а отрасль потеряет немало талантливых профессионалов, которым придется искать другую работу, прогнозирует председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский. "Креативные индустрии да и малый бизнес в целом – едва ли не главные пострадавшие от непредвиденных и вынужденных ограничений. А ведь именно в этом сегменте закладывались основы здоровой, сильной и самостоятельной экономики. Креативные индустрии ничего не просили у государства, рассчитывали только на себя. Но сегодня они столкнулись с вызовом, по масштабу превышающим их возможности. Ответить на него без системной консолидации усилий самих индустрий, государства, изменения законодательства, то есть изменения той институциональной среды, где появлялись и продолжают появляться конкурентные продукты, невозможно. Творческие люди, компании и отрасли, которые они создают своим интеллектом и трудом, как никогда ждут от власти ответственного отношения к креативному потенциалу страны", – заявил Кричевский.

Член Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Игорь Намаконов подчеркнул, что творческий бизнес вообще не упоминается ни в каких официальных документах в качестве особого субъекта и вида предпринимательства. В ситуации пандемии и экономической рецессии государство рискует потерять креативные индустрии, но самое страшное – глядя на данные Росстата, оно даже не заметит, что они были. "Конечно, я немного сгущаю краски. Креативный капитал – это всегда мозги, это всегда интеллектуальная собственность, и в конечном счете люди выкрутятся, найдут новые ходы, новые возможности, переформатируют взаимодействие с рынком и соберут свои бизнесы заново, – считает Игорь Намаконов, – хотя не факт, что это будет на территории России".

По его словам, проблема в том, что на восстановление креативной экономики уйдет очень много времени. "Сейчас все потеряли скорость, потеряли обороты, утратили связи, вернуться позже будет еще сложнее. Если творческие предприниматели не получат поддержку - в большинстве случаев речь идет даже не о финансовой поддержке, а об устранении очевидных барьеров - им придется рассчитывать только на себя и пробиваться самим, что в резко изменившихся условиях почти невозможно. В этом смысле мы можем откинуть себя катастрофически далеко назад", – добавил эксперт.

Креативные индустрии на 50% состоят из самозанятых и индивидуальных предпринимателей, и сейчас им очень нужна поддержка государства, заявила директор университета креативных индустрий Universal University Екатерина Черкес-Заде. "Показателен опыт Германии, где по программе поддержки малый бизнес имеет право получить невозвратный грант на сумму от €5 до 15 тыс. Чтобы не спровоцировать безработицу за тот период, когда сотрудники не работают, государство выплачивает им 60% от зарплаты, при этом работодатель освобождается от уплаты социальных налогов на сотрудника. Есть также мера льготного кредитования со ставкой в 1%, где гарантии берет на себя государство. И все эти процессы получения материальной помощи можно осуществить онлайн. Однако даже с такими мерами поддержки трудно спрогнозировать, что будет с креативными индустриями через полгода или через год. Тем не менее профессионалов творческого сектора необходимо поддерживать, ведь их продукты и услуги строят экономику будущего", – подчеркнула эксперт.

Последствия пандемии нанесли по киноиндустрии сильнейший удар, сказал российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Карен Шахназаров: "Предложенные меры было бы неплохо ввести, ведь под большой угрозой все кинопроизводство. Очевидно, что кинотеатры не работают и еще долго не будут. Даже если эпидемия пойдет на спад, вряд ли их откроют. Онлайн-кинотеатры будут пользоваться все большим спросом в отсутствии альтернативы, но им нужно решить вопрос с пиратством, которое расцветает пышным цветом".

Большинство мер, предложенных РСПП для устранения барьеров и стабилизации отраслей, создающих творческие продукты, не требуют прямых бюджетных субсидий. Часть мер – решение "застарелых" проблем, среди которых названо исключение необоснованного двойного обложения страховыми и пенсионными взносами сумм авторских вознаграждений, отказ от применения НДС в несвойственной сфере промежуточных сделок с интеллектуальными правами и его замена на налоги с конечного продукта или услуги, решение проблем крайней неэффективности государственной системы защиты интеллектуальной собственности – авторских и патентных прав, которая блокирует развитие отраслей.

Часть мер направлена на защиту авторов – основного ресурса и движущей силы креативной экономики. РСПП предложено изменить законодательство и наконец начать выплачивать вознаграждение создателям анимационных и кинофильмов в соответствии с Пекинским договором об аудиовизуальных исполнениях, ратифицированным Россией почти восемь лет назад – еще в 2012 году, кроме того, обеспечить законодательно равные гарантии выплаты вознаграждения вне зависимости от того, каким образом фильм попал к зрителю.

Не менее важным считают в Союзе промышленников и предпринимателей поддержку инфраструктуры, которая нужна для общения, развития, создания творческого продукта, креативных кластеров: "имущество организаций, предоставляющих пространство, оборудование, услуги и иную инфраструктуру для ведения творческой предпринимательской деятельности," союз предложил освободить от налога на имущество и землю. Кроме того, разработчики документа предлагают создать новые механизмы, упрощающие работу онлайн-платформ, распространяющих творческий контент, гарантирующих прозрачную выплату справедливого вознаграждения авторам и правообладателям.

Среди предложенных правительству России 20 мер есть предложения по пяти значимым программам, которые могут быть реализованы в рамках национальных проектов. Они направлены на концентрацию талантов для решения важных национальных задач – вовлечение культурного наследия в современную экономику, создание комфортной городской среды, использование искусственного интеллекта и машинного обучения для защиты прав творцов.

В РСПП убеждены, что быстрая реализация предложенного комплекса мер позволит не только сохранить человеческий капитал и относительно безболезненно пройти через глобальный кризис, но и создать возможности и ресурсы для ускоренного восстановления российской экономики, которая благодаря этому получит шанс переориентироваться на несырьевые источники дохода.

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