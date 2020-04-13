Губернатор Челябинской области: пик пандемии не пройден

ТАСС, 13 апреля. Эпидемиологическая обстановка в России и мире остается сложной, пик пандемии не пройден, соблюдение режима самоизоляции – важный фактор сдерживания инфекции. Это подчеркнул в понедельник на ежедневном брифинге в режиме ВКС губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Все предпринимаемые нами заградительные меры направлены на недопущение взрывного развития заболевания. Только соблюдение режима самоизоляции и разобщенности, ограничений на массовые скопления людей даст медикам возможность контролировать очаги болезни и купировать их распространение. Только находясь дома, вы сможете защитить себя и своих близких", – подчеркнул он.

За сутки в регионе подтвердилось три новых случая заболевания коронавирусом, подтвержденный диагноз поставлен 45 пациентам. Условно положительный результат у троих южноуральцев, результаты анализов из государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Новосибирск) ожидают девять южноуральцев, 12 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За выходные лабораториями региона проведено 2615 анализов. Всего сделано 25 тыс. тестов на инфекцию.

В управлении пресс-службы и информации областного правительства уточнили, что на сегодня в регионе развернуто 1245 коек в девяти больницах области. Они обеспечены аппаратами ИВЛ и кислородом. К 24 апреля будет развернуто около 2,5 тыс. коек на 16 госпитальных базах в восьми муниципалитетах.

Губернатор подчеркнул, что только от дисциплинированности граждан зависит, будут ли задействованы госпитальные базы, приготовленные для самых сложных сценариев.

В приоритете областных властей – безопасность медиков, их обеспеченность средствами индивидуальной защиты. Текслер сообщил, сегодня на областной аптечный склад поступит новая партия благотворительной помощи от РМК – 1,5 млн масок, 3 тыс. очков, 150 тыс. перчаток и костюмов для врачей. Все это распределят среди медучреждений региона.

"От жителей Челябинской области, от наших медиков, которые на передовой сражаются с инфекцией, хочу поблагодарить Игоря Алексеевича Алтушкина (основатель и глава Группы "Русская медная компания" - прим. ТАСС) за эту помощь", – отметил губернатор.

Нецелесообразность ослабления режима

Ослабление режима ограничений было признано оперативным штабом по коронавирусу в Челябинской области нецелесообразным. Вместе с тем приняты решения о корректировках режима ограничений для граждан и работодателей в некоторых жизненных ситуациях, предприятий и организаций, обеспечивающих качество жизни граждан.

Так, согласно изменениям, внесенным в распоряжения регионального правительства, все приезжающие в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга обязаны сообщить о себе для постановки на медицинский контроль. Это касается прибывающих всеми видами транспорта. Этим же документом жителям региона разрешено сменить место самоизоляции и на легковом автомобиле проследовать на дачные и садовые участки для соблюдения режима ограничений там.

Также глава региона сообщил, что в Челябинской области тестируют электронную систему выдачи спецпропусков для передвижения по городу. Сегодня началось ее тестирование, решение о запуске будет принято после 19 апреля в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Коронавирус в России

Прирост числа зараженных коронавирусом в России ежедневно составляет 17-18% и не является резким, поэтому цифры не должны пугать. Об этом сообщила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова в интервью "Москва. Кремль. Путин".

При этом она отметила, что болезнь от коронавирусной инфекции развивается очень быстро, поэтому крайне важно соблюдать режим самоизоляции, несмотря на хорошую погоду и желание выйти на улицу.

"Иногда - мы уже теперь можем смело говорить, что мы находимся в глубоком этапе ее развития - больные, которые первые дни не имеют никаких симптомов или имеют небольшие симптомы, а болезнь развивается очень быстро. И очень быстро они из легких больных превращаются в больных тяжелых и могут сразу попадать в реанимацию и на искусственную вентиляцию легких", - сказала Голикова.

"Как бы неприятно это ни было, как ни хотелось в хорошую погоду, которая наступает, потому что весна, выйти на улицу, навестить близких, все-таки для сохранения своего здоровья и здоровья близких надо оставаться дома", - добавила она.

Ограничительные меры в регионах

Голикова также сообщила, что после введения ограничительных мер в ряде регионов РФ были зафиксированы перегибы, но сейчас они устранены.

"Регионы очень разные, плотность населения в них тоже очень разная, поэтому только на уровне региона можно почувствовать, нужно ли разграничивать все или нужно ввести ограничительные меры в конкретном муниципалитете, где есть заболевшие и проблемы. И если на начальном этапе были какие-то перегибы в ту или иную сторону, то сейчас по большому счету регионы подравнялись. Сложная ситуация: никто не чувствует, как она будет развиваться", - сказала Голикова.

Главное – защитить россиян и экономику страны

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по противодействию распространению коронавируса в понедельник сообщил, что правительство продолжает предпринимать меры по противодействию коронавирусной инфекции, стараясь максимально быстро подготовить все нормативные акты, чтобы все заработало безотлагательно.

"Распространение коронавирусной инфекции - это серьезное испытание, через которое проходит и Россия, и весь мир. Самое главное для нас сегодня - это защитить граждан страны и нашу экономику, - подчеркнул он. - Правительство продолжает принимать меры по борьбе с распространением инфекции и, конечно, те, которые поддержат людей, бизнес, целые отрасли, которые оказались под ударом".

Глава правительства подчеркнул, что кабинет министров быстро подготовил все нормативные акты, "чтобы все меры поддержки заработали как можно быстрее".