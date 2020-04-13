На Южном Урале завершили большую серию ремонтов на магистральном газопроводе "Бухара-Урал"

ТАСС, 13 апреля. ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" продолжает повышать надежность Единой системы газоснабжения, обслуживаемой предприятием. В понедельник в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ сообщили, что уральские газовики завершили большую серию ремонтов в Челябинской области на магистральном газопроводе (МГ) "Бухара - Урал".

Как отметили в производственном отделе по эксплуатации магистральных газопроводов предприятия, МГ "Бухара - Урал" – значимая газотранспортная артерия, по которой природный газ поставляется потребителям Оренбургской, Челябинской и Свердловской областей. "Бухара" была построена более полувека назад, и для обеспечения безаварийной эксплуатации этого газопровода в ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" прилагают серьезные усилия.

Так, в прошлом году магистраль была на значительном протяжении обследована при помощи внутритрубных дефектоскопов, а в этом – сразу после новогодних праздников газовики приступили к устранению обнаруженных повреждений.

Основные ремонты прошли на Южном Урале, в зоне производственной ответственности Карталинского, Красногорского и Челябинского линейных производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ). В ряде случаев они велись совместно с Костанайским управлением магистральных газопроводов АО "Интергаз – Центральная Азия" (Республика Казахстан), так как отдельные участки МГ "Бухара - Урал" проходят по территории Казахстана. В работах были задействованы Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) из Челябинска, Магнитогорска и Оренбурга.

Завершающим этапом этой зимне-весенней серии стал ремонт 22-километрового участка второй нитки в Челябинском ЛПУМГ. Сотрудники филиала и УАВР №1 (Челябинск) устранили более 150 дефектных мест, заменив 1,2 км трубы. Движение газа по отремонтированному участку было открыто в ночь с 12 на 13 апреля.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"- 100% дочернее общество ПАО "Газпром". Обслуживает объекты газотранспортной системы, осуществляет транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. Коллектив предприятия насчитывает более 9 тыс. человек.