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В Москве состоялся круглый стол "Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии"

В рамках мероприятия представители власти и бизнеса обсудили пути борьбы с коронавирусной инфекцией
Описание
© Росконгресс

Москва, 14 апреля. В Москве состоялся круглый стол "Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии", посвященный стратегиям противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, предпринимаемым в России в контексте мирового опыта. Организаторами выступили Фонд Росконгресс и Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент". При поддержке ОХК "Уралхим" и УК "Металлоинвест".

Информационными партнерами мероприятия выступили телеканалы Россия 24 и РБК, а также информационное агентство ТАСС. В мероприятии приняли участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям ООО УК "Металлоинвест" Юлия Мазанова и другие. На прямой связи с участниками круглого стола был губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Благополучие и здоровье наших граждан сегодня во многом будет зависеть от того, насколько и государство, и бизнес смогут консолидировать свои усилия в борьбе с пандемией. Противостоять угрозе мы сможем только сообща. Сегодня в стране реализуется разносторонний комплекс мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, эффективность которых уже очевидна. Большая часть ответственности лежит сегодня и на самих гражданах – от того, насколько серьезно каждый из нас будет относиться к соблюдению рекомендуемого режима изоляции, во многом зависит, как быстро мы сможем справиться с проблемой и вернуться к обычной жизни", - подчеркнул советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Фондом "Контент" и Фондом Росконгресс создана коммуникационная платформа по обсуждению предпринимаемых инициатив со стороны государства и бизнеса по снижению социально-экономических последствий коронавирусной инфекции. Круглый стол "Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии" - первое мероприятие из серии онлайн-дискуссий платформы.

"Мировое сообщество объединяется с целью противостояния распространению коронавируса. В рамках нашего первого круглого стола объединились представители власти и бизнеса, чтобы вместе выработать стратегии и найти оптимальные решения для продолжения работы в новых условиях. Прямая трансляция круглого стола велась сразу из трех студий наших информационных партнеров. Следующие встречи будут посвящены кадровой политике в условиях кризиса, поддержке малого и среднего бизнеса, а также тактикам диагностики и обеспечению доступности лечения коронавирусной инфекции", – отметила директор Фонда развития экспертно-аналитической деятельности "Контент" Елена Соколова.

Возрастная категориия 12+.

Фонд Росконгресс социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, спортивных, общественных мероприятий и событий в области культуры.

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тыс. представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие с 122 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.

Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент" учрежден Фондом Росконгресс и создан с целью содействия формированию устойчивого социального развития России. Деятельность Фонда направлена на организацию отраслевых мероприятий, реализацию образовательных и просветительских программ, а также предоставление экспертно-аналитической поддержки.

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