Директора столичных детских библиотек рассказали о книжных новинках для детей

Москва, 15 апреля. Директора столичных детских библиотек, подведомственных департаменту культуры города Москвы, рассказали о книжных новинках этой весны, которые стоит приобрести для малышей и детей младшего школьного возраста. Рекомендации эксперта в конце обзора также помогут выбрать достойную книгу для ребенка.

1. А. Усачев, "Малуся и Рогопед" (0+).

Забавная история о девочке, которая не выговаривала всего одну букву! Однажды вместо Ромашковой улицы она оказалась в необыкновенной стране, где жил совсем небезобидный волшебник Рогопед. Найти новых друзей и победить волшебника помогла Марусе талантливая художница Елена Станикова.

2. Т. Михеева, "Полынный слон" (0+).

Книга для детей от 4 до 7 лет повествует о жизни обычного мальчика Никиты. Он живет с мамой и папой в городе, и у него есть любимая игрушка – слон Джагги. Мама нашла Джагги в полыни, когда собирала травы, а Никита придумал, что это джунгли, где прятался его дружок слон. Фантазия маленького героя, его непосредственность помогают маленькому читателю найти ответы на очень непростые и "взрослые" вопросы: как относиться к маленьким и слабым, как помочь заболевшей маме и зачем следовать своим мечтам. Книга прекрасно подойдет для совместного чтения с обсуждением.

3. А. Казалис, Серия рассказов "Мышонок Тим" (0+).

Истории про мышонка Тима можно причислить к очень востребованному в настоящий момент жанру "терапевтических сказок". Это веселые и незатейливые рассказы о том, как маленький герой выходит из непростых ситуаций, связанных с понятными для ребенка темами: то мышонок Тим не хочет отпускать маму и ехать к бабушке, то никак не может заснуть, то пытается преодолеть страхи. Книги "Мышонок капризничает", "Мышонок Тим идет в детский сад", "Мышонок Тим. Не бойся" помогут малышам осознать свои чувства, научат общаться со сверстниками и справляться с трудными ситуациями. Иллюстратор книг – Анна Пермякова.

4. Ю. Симбирская, сборник стихов "Ехал дождь в командировку" (0+).

Книжка создана в творческом союзе с талантливой художницей Дарьей Герасимовой. В стихотворениях поэтессы необычный взгляд на мир, где сверчки играют на скрипках, осенью идут яблочные дожди, а зимой на снегу, как в новенькой тетрадке, птицы пишут свои замысловатые письмена.

5. А. Бодрова, К. Кнорре-Дмитриева, "Ушки на макушке". Знакомимся с правилами безопасности в городе (6+).

Современный малыш должен уметь ориентироваться в городе, который таит в себе разные опасности. Как не потеряться на улицах? Что делать, если вдруг не видишь рядом родителей? Как правильно разговаривать с незнакомыми людьми? Веселая история в стихах о приключениях Саши и Сони поможет детям усвоить правила безопасного поведения в городе. В книгу включены рекомендации для родителей, подготовленные опытным инструктором по безопасности. Книга для детей от 4 до 7 лет издана в сотрудничестве с поисково-спасательным отрядом "Лиза Алерт".

6. Ж.-Л. Фроманталь "Не опаздывай, Медведь!" (6+).

Книга известного французского автора комиксов и детских рассказов. Перевод и рифмы Аси Петровой. Книжка научит детей правильно определять время. Здесь имеются уроки от папы, который учит, как заранее планировать время и все успевать. Истории написаны с большим юмором и хороши для семейного чтения.

7. С. и К. Райт, "Великолепная Лола". "Великолепная Лола. Когда я вырасту" (6+).

Книжка про фантазерку и выдумщицу Лолу, написанная семейной парой с четырьмя детьми из Америки, обязательно понравится детям. Лола – восхитительна и талантлива. У нее миллион и одна великая идея! Это вдохновляющая история о важности творчества в нашей жизни и дружеской поддержке.

8. Г. Каздепке, "Забавная математика. Невероятные истории о цифрах и не только" (6+).

Вы думаете, математика – это скучная наука? Ничего подобного! Автор этой книги доказывает совершенно обратное: в компании с математикой можно от души повеселиться! Он придумал удивительные и невероятно смешные истории про цифры, геометрические фигуры, сложение и вычитание, а еще веселые загадки, задания и даже рецепт математического печенья! Необычна интонация и форма повествования – писатель будто присутствует на страницах книги, беседуя с ребенком.

9. Новые энциклопедии для детей: "Весь мир" (6+), "Океаны" (6+), "Космос" (6+), "Животные" (6+), "Динозавры" (6+).

Общество National Geographic приглашает маленьких читателей в удивительный мир! В энциклопедии "Животные" ребятам будет интересно узнать, как общаются дельфины, спасает ли зебр от хищников их полосатый окрас, как найти вход в жилище бобров и любят ли сурикаты загорать. Умели ли динозавры летать и плавать, носили ли на головах рога и гребни, были ли некоторые травоядные динозавры больше хищных? На эти вопросы даст ответ энциклопедия "Динозавры", проиллюстрированная известным итальянским палеохудожником Франко Темпеста.

Эти умные книги подойдут и для дошкольников, и для учеников младших классов. Статьи читаются легко, изобилуют интересными фактами; в них – яркие иллюстрации, фотографии, наглядные схемы и карты.

10. А. Волков, "Волшебник Изумрудного города" (6+).

Многие издательства переиздают потрясающие детские книги, написанные много лет назад отечественными и зарубежными авторами. В издательстве АСТ вышла книга для детей на все времена - "Волшебник Изумрудного города" - со знаменитыми иллюстрациями художника Леонида Владимирского. Выпуск знаменитой серии сказок Волкова должен состояться до конца весны.

Как выбрать хорошую книгу ребенку?

Чтение книг с детьми – это не только способ приятного времяпрепровождения; через книги ребенок развивается и познает окружающий мир. Купить издание для ребенка сейчас – не проблема. Но как сориентироваться в том многообразии, которое предлагают специализированные и интернет-магазины? Что определяет качество хорошей детской литературы? На эти вопросы мы попросили ответить генерального директора Московской дирекции по развитию культурных центров Тимура Вахитова:

"Чтобы новая книга была интересна малышу и заняла достойное место на его полке, обратите внимание на язык издания, пусть он будет ярким, богатым. Это поможет ребенку в дальнейшем сформировать выразительную и грамотную речь. В то же время желательно, чтобы книга была написана доступным языком, который при всей своей литературности также должен быть живым и современным.

Очень важно, чтобы в книжке присутствовали яркий динамичный сюжет, юмор и элементы игры. Ведь у ребенка богатое воображение: оно помогает ему не только вникать в происходящие события книги, но и мысленно участвовать в них. Часто среди любимых героев у него появляются друзья, а нередко и он сам перевоплощается в одного из них.

Еще один важный момент - книга должна быть правдива. Дети очень верят тому, что написано, и эта вера ставит перед писателем задачу исключительной важности. "Убедительный вымысел" книги, как и ее "художественная правда" должны быть морально чисты. Поэтому прежде чем дать книгу ребенку, познакомьтесь с ней сами!

И, конечно, даже самый яркий сюжет едва ли увлечет малыша, если это будет просто текст. Обратите внимание на иллюстрации, у хорошей детской книжки всегда имеется второй "полноправный" автор – замечательный художник".