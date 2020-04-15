Губкинскому университету исполняется 90 лет

Москва, 15 апреля. В этом году 17 апреля Губкинскому университету исполнится 90 лет. С 1930 года вуз подготовил свыше 100 тыс. высококвалифицированных специалистов, которые обеспечили освоение природных богатств страны – запасов нефти и газа. Сегодня вуз занимает лидерские позиции по научно-исследовательской работе и подготовке кадров для нефтегазового комплекса России.

Сегодня в Губкинском университете обучаются более 12 тыс. студентов из всех регионов России, а также 81 страны мира. Университет активно развивает обучение студентов на международных магистерских программах совместно с ведущими зарубежными вузами мира. В университете активно применяются инновационные методы обучения и междисциплинарный подход в образовании. Впервые в системе высшего образования России воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем ("Виртуальное месторождение", "Виртуальная нефтегазотранспортная система", "Виртуальный нефтеперерабатывающий завод", "Полномасштабный купольный буровой тренажер морского бурения").

Заслуги университета высоко оценены государством: Орден Трудового Красного Знамени (1945), Орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ (2010), Почетная грамота Правительства РФ (2015), Орден Дружбы ("Дустлик") Республики Узбекистан (2017). Тридцать восемь губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в области науки и техники и свыше 300 губкинцев - лауреаты Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. Именами сотрудников и выпускников университета названы города, предприятия, институты, научно-исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.

Университет за последние 12 лет получил шесть Премий Правительства РФ в области образования и восемь Премий Правительства РФ в области науки и техники.

Вуз входит в десятку лучших технических вузов страны по качеству бюджетного приема. Университет входит в ТОП-9 лучших вузов в рейтинге эффективности вузов по результатам Мониторинга Минобрнауки России за 2019 год, а также в число 16 лучших нефтегазовых университетов мира по версии Мирового нефтяного совета. За 2019 год в рейтинге Минобрнауки России и Пенсионного фонда РФ у выпускников Губкинского университета самая высокая стартовая зарплата по стране. Доля трудоустройства составляет 85%. Университет стабильно входит в пятерку лидеров по востребованности выпускников российских университетов у работодателей по версии рейтинга "РА-Эксперт". Также Губкинский университет входит в десятку лидеров рейтинга "Россиийские вузы глазами студентов" МИА "Россия сегодня". Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: BRICS, университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран БРИКС. Губкинский университет вошел в ТОП-800 предметного рейтинга QS World University Rankings by Subject. В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет входит в двадцатку российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. Университет ежегодно получает награду за лучшую систему поддержки студенческого творчества в стране. В 2019 году университет вошел в ТОП-12 лучших образовательных учреждений по версии журнала Forbes. В 2019 году университет вошел в престижный рейтинг THE, заняв 1001+ позицию. В 2019 году университет второй раз участвовал в федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата, подтвердив высокое качество подготовки бакалавров: 78% экзаменуемых получили золотой, серебряный и бронзовый сертификаты. В московском международном рейтинге университетов "Три миссии университета" вуз занимает 23 место среди российских университетов.

Программы подготовки бакалавров по направлению "Нефтегазовое дело" в 2016 году прошли международную аккредитацию и получили европейский знак качества инженерного образования.

Показатель "Научно-исследовательская деятельность" составляет 1148,6 тыс. рублей на одного научно-педагогического работника, что в восемь раз превышает пороговое значение для вузов России. По данным Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), университет входит в первую пятерку технических вузов по показателю индекс Хирша (123).

Университет реализует долгосрочные проекты по созданию комплексной многоуровневой образовательной технологии и инфраструктуры для подготовки специалистов по освоению запасов Арктики и Восточной Сибири, транспортировке углеводородной продукции (нефти, газа, СПГ) в Азиатско-тихоокеанский регион совместно с компаниями "Роснефть" и "Газпром".

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО "Газпром нефть", в качестве бизнес-партнера. Подобная форма интеграции действует также с компаниями ПАО "Лукойл" и АО "Зарубежнефть".

Среди наиболее важных зарубежных партнеров университета – университеты и компании из Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии.