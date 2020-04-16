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Виктор Рашников: сегодня, как никогда, людям нужны реальная помощь и поддержка

Объем помощи на расширение программы финансирования противовирусных и социальных мероприятий в Магнитогорске, отметил председатель совета директоров ПАО "ММК", составит около 500 млн рублей

ТАСС, 16 апреля. Фактически в самые первые дни, когда Россия столкнулась с новой и непредсказуемой эпидемиологической угрозой, председатель совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников направил необходимые средства на реализацию экстренных мер по предупреждению распространения COVID-19 и обеспечение противовирусной защиты работников комбината, его дочерних предприятий, а также на поддержку муниципальных организаций Магнитогорска и наиболее уязвимых категорий горожан. Об этом сказано в сообщении комбината в четверг.

"Накануне Виктор Рашников принял решение о выделении дополнительных средств на расширение программы финансирования противовирусных и социально направленных мероприятий в городе. Совокупный объем предоставляемой финансовой помощи, как отметил Виктор Рашников, составит порядка 500 млн рублей. Утвержден комплекс приоритетных мер, направленных на поддержку учреждений здравоохранения и медицинских работников, педагогов и школьников, дошкольных учреждений, а также наименее защищенных категорий граждан Магнитогорска", - сказано в сообщении.

Куда идут средства?

За счет этих средств для медучреждений города уже закуплены аппараты искусственной вентиляции легких, размещены заказы на поставку прикроватных мониторов, инфузионных систем и перфузоров. Средства будут также направлены на покрытие дополнительных выплат медицинскому персоналу, работающему в зоне повышенного риска. 

Для школьников из малообеспеченных семей будут приобретены планшеты и ноутбуки, которые особенно актуальны в действующем формате дистанционного обучения. Ноутбуки также получат молодые педагоги магнитогорских школ для проведения дистанционных уроков.

Для магнитогорских детских садов, в которых сегодня по-прежнему работают группы для малышей, будут приобретены и установлены специальные дезинфицирующие облучатели-рециркуляторы. В детские дома и интернаты города поступят бесконтактные термометры.

Для одиноких пенсионеров, а также особо нуждающихся и малообеспеченных жителей города уже формируются и адресно доставляются сертифицированные наборы продуктов питания, а также комплекты средств индивидуальной защиты.

"Считаю, что сегодня, как никогда, людям нужны реальная поддержка и помощь. Именно поэтому было принято единственно возможное в данной ситуации решение – помочь Магнитогорску и его жителям в это тяжелое время. Уверен, что совместными усилиями мы обязательно преодолеем эту непростую во всех отношениях ситуацию", - сказал Рашников, комментируя предоставление масштабной финансовой помощи.

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