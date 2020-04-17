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Московский международный салон образования пройдет с 26 апреля по 8 мая в онлайн-формате

Реализация проекта на digital-платформе позволит увеличить аудиторию до 250 тыс. человек

Москва, 17 апреля. В 2020 году Московский международный салон образования пройдет с 26 апреля по 8 мая в онлайн-формате. Для реализации проекта будет задействована новая коммуникационная digital-платформа www.mmco-expo.ru, которая объединит чиновников, профессиональное, экспертное и бизнес-сообщества, учащихся и их родителей.

Партнерство ММСО-2020 с Mail.ru Group позволит стать участниками салона еще и всем пользователям социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники", на ресурсах которых будут транслироваться лекции, семинары, круглые столы и панельные дискуссии в полном объеме. Трансляция мероприятия такого масштаба в социальные сети – новый этап в развитии цифрового образования.

Такой формат позволяет принципиально расширить аудиторию салона, увеличив количество уникальных посетителей до 250 тыс. человек, и впервые в таком масштабе объединить весь русскоговорящий мир вокруг общих проблем и ценностей.

"В программе этого года виден отчетливый тренд последнего месяца - представители бизнеса становятся в экспертную позицию и во многом определяют сегодняшнюю повестку в образовании. Решения, инструменты и технологии, предлагаемые бизнесом для стабилизации образовательного процесса в новых реалиях, станут объектом большинства дискуссий на салоне", - поясняет Максим Казарновский, директор и продюсер деловой программы ММСО.

Внимание экспертов кластера "Дошкольное образование" в этом году будет сосредоточено на вопросах цифровизации, инженерно-технического творчества, формирования культуры здоровья у дошкольников. Участников ждет разговор о подготовке к школе, знакомство с результатами современных научных исследований о пользе и вреде гаджетов, презентация концепции мониторинга качества дошкольного образования (МКДО), кейсы сотрудничества государства и бизнеса по обеспечению доступного дошкольного образования детям в возрасте до 3-х лет и многое другое.

В рамках кластера "Общее образование" будут представлены актуальные практики российской школы при переходе на дистанционное обучение. Управленцы и педагоги поделятся своим опытом: методическими, техническими, организационными аспектами реализации.

В рамках кластера "Высшее образование" состоится обсуждение вопросов обеспечения качества образования при массовом переходе вуза в онлайн, совершенствования механизма распределения контрольных цифр приема для вузов, сотрудничества вузов и работодателей, поиска и привлечения иностранцев к обучению в России.

Лидеры кластера "Дополнительное образование" будут говорить об универсальных компетентностях и новой грамотности, формировании экологической культуры, конкурсах по поддержке проектов и лидеров, управлении ресурсными состояниями в образовании, развитии франчайзинга в России, психологическом здоровье школьного сообщества, мерах государственной поддержки бизнеса и НКО в сфере дополнительного образования в период кризиса.

Участники спецпроекта "Семейное образование"рассмотрят феномен в контексте последних событий, обсудят преимущества семейного образования перед школьной и дистанционной формами обучения, исследуют возможности сотрудничества со школой и перспективы семейного образования в России.

В специальной программе для родителей будут затронуты актуальные темы: сексуальное воспитание, кибербуллинг, продюсирование образования собственного ребенка.

Фестиваль современных детских лагерей "Пятая четверть" по традиции объединит на площадке салона тех, кто любит и умеет работать с детьми в любом пространстве.

Внимание спикеров Конференции по дополнительному профессиональному образованию будет сосредоточено на актуальных вопросах развития педагогических кадров: конкурсное движение, предложения бизнеса для ДПО, цифровая трансформация ДПО, горизонтальное обучение.

Участники форума "Частное образование России. Новые вызовы" обсудят актуальные меры защиты частного образования в период коронавируса: государственно-частное партнерство, изменение парадигмы взаимного недоверия, создание Союза частных образовательных организаций и другие.

В рамках спецпроекта "Инклюзивное образование" будут представлены варианты адаптации учебно-методических материалов, подходы к обучению детей с особенностями поведения, но без статуса ОВЗ, а также реализация программ финансовой грамотности для социализации и адаптации детей-инвалидов.

Научно-практическая конференция по изучению английского языка London is the capital of Great Britain аккумулирует современные эффективные технологии в формате мастер-классов: лайфхаки психолингвистики и андрагогики в обучении взрослых, игрофикация на уроках английского языка, дискуссионная карусель для тренировки экзаменационных навыков, съемка видео и навыки 4К на уроках английского языка, мультисенсорный подход к обучению языку детей младшего возраста и многие другие.

В рамках панельной дискуссии "Авторская школа. Ускользающая эпоха?" будет открыт главный секрет знаменитых авторских школ 90-х, проведено расследование их исторического наследия и современного воплощения.

Участники конференции "Смешанное обучение-2020" обсудят особенности перехода из офлайна в онлайн традиционных школ; узнают, как авторские альтернативные школы привлекли новых учеников и повысили известность при переходе в онлайн; обсудят системы школьного образования зарубежья в условиях карантина. В числе других актуальных тем программы – учебная самостоятельность и создание родительско-преподавательского сообщества.

В программе спецпроекта "Кадетское образование: мифы и реальность" будут представлены лучшие образовательные и сетевые практики организации военно-патриотического воспитания в условиях дистанционного обучения.

Подробности программы и регистрация на сайте ММСО 2020

Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Возрастная категория 0+.

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