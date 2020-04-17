Алексей Текслер: благодаря программе поддержки МСП мы сможем упредить увольнения

ТАСС, 17 апреля. Инициированная президентом России программа безвозмездной финансовой поддержки малых и средних предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса, позволит упредить увольнения, снизит социальную и экономическую напряженность. Важность для региона этой программы прокомментировал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Важно сейчас успеть упредить увольнения. Лучше для всех – государства, бизнеса, человека – обойтись, по возможности, без них, развернуть программу по сохранению рабочих мест. Предложенный механизм в виде финансовой поддержки снизит социальную напряженность, повысит спрос, обеспечит платежи в приоритетных отраслях: пищевой промышленности, ЖКХ, энергетике, сфере услуг первой необходимости", - подчеркнул губернатор.

Запуск программы поддержки предприятий и сохранения рабочих мест стал результатом совместной работы на региональном и федеральном уровне. "Правительство Челябинской области обращалось с такой инициативой к федеральному правительству. Мы видим, что нас услышали", – отметил губернатор.

В среду Владимир Путин на совещании с правительством объявил о дополнительных мерах поддержки экономики, бизнеса, занятости и доходов граждан в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Президент отметил, что к предприятиям, претендующим на поддержку, будет предъявляться требование – максимальное сохранение занятости, не менее 90%. Если такое требование будет выполняться, то поддержка начнет оказываться с 18 мая, средства поступят в июне. Объем средств будет определяться, исходя из суммы в 12 тыс. 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

В четверг глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительства РФ добавил, что малый и средний бизнес из отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса, сможет получить гранты и использовать их на выплату зарплат, коммунальные или иные обязательные платежи. "При разработке этих предложений президентом и вами была поставлена задача сделать этот механизм простым, быстро реализуемым и доступным для компаний. Была принята логика грантов, потому что именно этот вид поддержки не связывает компанию обязательствами по конкретному использованию этих средств, и бизнес может потратить полученные от государства деньги на то, что он посчитает необходимым. Это могут быть и зарплаты, это могут быть коммунальные платежи, какие-то иные обязательные платежи", - сказал Решетников, добавив, что прямые выплаты государства малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей покроют чуть более половины фонда оплаты труда в апреле-мае.

По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, объем безвозмездной финансовой помощи малым и средним компаниям пострадавших от коронавируса отраслей в РФ составит более 80 млрд рублей. "Малым и средним компаниям пострадавших отраслей будет оказана прямая безвозмездная финансовая помощь (1 МРОТ на одного занятого) на решение текущих задач, в том числе на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников. По нашим оценкам, такая программа поможет поддержать более 970 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, объем финансовой поддержки составит более 80 млрд рублей", - рассказал он в четверг журналистам. Также Минфин в 2020 году потратит на поддержку российской экономики около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). "В этом году задействуем ресурсы ФНБ. При текущих ценах на нефть - $20 за баррель - направим в экономику около 2 трлн рублей", - добавил Силуанов.