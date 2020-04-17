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"Русские сезоны" 19 апреля представят балет "Медный всадник"

В рамках платформы Stay home with Russian Seasons зрители смогут увидеть современную постановку Юрия Смекалова

Москва, 17 апреля. Мариинский театр и международный культурный проект "Русские сезоны" 19 апреля в 19:00 (мск) покажут на сайте балет "Медный всадник" Рейнгольда Глиэра в постановке Юрия Смекалова.

Главные партии в спектакле, записанном в 2016 году, исполняют Владимир Шкляров (Евгений), Виктория Терешкина (Параша), Данила Корсунцев (Петр I), Екатерина Кондаурова (Царица бала). Дирижер – Валерий Гергиев.

Трансляция балета, в основу которого лег знаменитый пушкинский сюжет, организована в рамках платформы Stay home with Russian Seasons. Ценители искусства смогут увидеть талантливых танцовщиков, не выходя из дома.

Балет "Медный всадник" впервые представили в Мариинском театре в 1949 году в хореографии Ростислава Захарова. Современная версия Юрия Смекалова увидела свет 31 марта 2016 года.

Новый "Медный всадник" сохранил хореографическую конструкцию спектакля Ростислава Захарова, однако многие детали Юрий Смекалов представляет в новом ракурсе. Танцевальные партии в постановке частично обновлены, а убранство сцены решено в ином ключе, в том числе с помощью компьютерной графики.

Продолжительность спектакля – 2 часа 15 минут, возрастная категория 6+.

"С большим удовольствием представляем мировой аудитории поклонников русской культуры современную версию балета "Медный всадник" на музыку Глиэра. Артисты легендарного Мариинского театра перенесут вас в Петербург, где развернется история любви и борьбы на основе знаменитой пушкинской поэмы. Символы – основа этой постановки, которая не оставит вас равнодушными", – отметил Алексей Лебедев, директор АНО "Русские сезоны".

Благодаря инициативе Stay home with Russian Season международного культурного проекта "Русские сезоны" на сайте еженедельно проходят онлайн-трансляции спектаклей и концертов ведущих творческих коллективов России.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

www.facebook.com/russianseasonsinfrance2020 − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

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