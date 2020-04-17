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Проект "Русские сезоны" анонсирует онлайн-программу следующей недели

Зрителей ждут концерт Уральского молодежного симфонического оркестра, спектакль "Воскресение" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова и выступление Балета Игоря Моисеева

​​Москва, 17 апреля. Международный культурный проект "Русские сезоны" анонсирует онлайн-программу следующей недели. Видеотрансляции на сайте проходят вечерами по понедельникам, средам и пятницам в рамках инициативы Stay home with Russian Seasons. В проекте задействованы ведущие творческие коллективы и учреждения культуры России – участники "Русских сезонов" 2020 года и прошлых лет.

"Русские сезоны" продолжают радовать ценителей искусства новыми культурными событиями онлайн. Мы видим растущий интерес к проекту и понимаем, что в условиях изоляции культура играет особую роль – помогает справиться с одиночеством и дает возможности для духовного роста!" – отметил директор АНО "Русские сезоны" Алексей Лебедев.

В понедельник, 20 апреля, в 20:00 по московскому времени на сайте покажут концерт Уральского молодежного симфонического оркестра (6+) под управлением его главного дирижера Энхбаатара Баатаржава (Энхэ). В программе – хореографическая поэма "Вальс" Мориса Равеля, Рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова, симфонические эскизы "Море", а также "Лунный свет" Клода Дебюсси. Сольную партию исполнит народный артист Татарстана, пианист Рэм Урасин.

Уральский молодежный симфонический оркестр, созданный в Свердловской филармонии в 2007 году как концертный практикум для начинающих артистов, объединяет сегодня 82 музыканта. Ежегодно коллектив представляет более 60 концертов и 40 программ, сотрудничает с выдающимися дирижерами. В 2019 году оркестр присоединился к проекту "Русские сезоны" и дал три концерта в Германии.

Один из создателей и главный дирижер Уральского молодежного симфонического оркестра – потомственный дирижер, лауреат Международного конкурса имени Сергея Прокофьева Энхбаатар Баатаржав (Энхэ).

Выступление оркестра, которое представят "Русские сезоны", проходило 4 декабря 2018 года в Екатеринбурге в Концертном зале Свердловской филармонии.

В среду, 22 апреля, в 20:00 по московскому времени Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова покажет спектакль "Воскресение" (18+) известного режиссера и хореографа Сергея Землянского по одноименному роману Льва Толстого.

Зрители увидят выразительную пластическую драму "без слов" о любви и вере, предательстве и пороке, чести и безрассудстве, о человеческой судьбе. Спектакль построен не в хронологическом порядке, а как обрывки воспоминаний и поступков главного героя – аристократа Дмитрия Нехлюдова. Продуманные костюмы, лаконичные декорации, особая музыка – отличительные черты этой постановки Землянского.

Открытый показ спектакля впервые состоялся в начале 2017 года – его положительно оценили известные деятели культуры и искусства России.

Очередная онлайн-неделя "Русских сезонов" завершится в пятницу, 24 апреля, в 20:00 по московскому времени. На сайте будет транслироваться юбилейный концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (0+) "Моисеевцам – 80" в Государственном академическом Большом театре России (март 2017 года). В программе концерта произведения в постановке Игоря Моисеева из цикла "Танцы народов мира", ставшие мировой классикой: русский танец "Лето" – визитная карточка ансамбля, сюита греческих танцев "Сиртаки", сюита молдавских танцев, хореографическая картина "Рок-н-ролл" (постановка 1961 года), легендарное моисеевское "Яблочко".

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, известный во всем мире как Балет Игоря Моисеева, – первый в мире профессиональный хореографический коллектив, созданный великим хореографом ХХ века Игорем Моисеевым при поддержке правительства 10 февраля 1937 года.

За годы своего существования ансамбль посетил 75 стран мира и выступал во Франции, Италии, США более 15 раз. Ансамбль был удостоен чести выступать на лучших сценических площадках мира: Гранд опера, Ла Скала, Метрополитен опера, театр Колон.

В 1967 году Балет Игоря Моисеева первым из профессиональных хореографических коллективов удостоен звания "академический".

С 2015 года Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева является особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации. Все концерты ансамбля проходят в сопровождении малого симфонического оркестра.

Сохраняя уникальное наследие своего создателя, ансамбль постоянно совершенствует исполнительское мастерство: не случайно его называют национальным достоянием России. Язык танца Игоря Моисеева не нуждается в переводе, он может объединять людей разных культур, конфессий, политических убеждений. Балет Игоря Моисеева превращает их в единомышленников, сближает через идеалы добра, красоты, любви и братства.

Игорь Моисеев (1906-2007) награжден 40 иностранными орденами. В 1955 году Игорь Моисеев был избран Почетным членом Национального собрания Франции и Членом Французской Академии музыки и танца.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте. 

Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова: https://centrteatraikino.ru/, https://vk.com/centrteatraikino, https://www.facebook.com/centrteatraikino, https://www.instagram.com/centrteatraikino/.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

www.facebook.com/russianseasonsinfrance2020 − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

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