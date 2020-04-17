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Несколько сотен пасхальных куличей подарят жителям поселка Висим в преддверии Пасхи

На родине писателя Мамина-Сибиряка команда туркластера "Гора Белая" от имени свердловского губернатора и властей округа поздравила пожилых людей, особенно нуждающихся во внимании во время самоизоляции

ТАСС, 17 апреля. В поселок Висим Горноуральского округа Свердловской области в пятницу доставили партию пасхальных куличей, сообщили в управляющей компании туристического кластера "Гора Белая".

"Коллектив управляющей компании туристического кластера "Гора Белая" от имени губернатора Свердловской области, администрации Горноуральского округа и от своей команды поздравил с приближающимся праздником Пасхи пожилых жителей поселка Висим, людей старше 65 лет — тех, кто сегодня находится на строгой самоизоляции и особенно нуждается во внимании", - рассказали в управляющей компании.

Адресатам куличи в пятницу и субботу вручают сотрудники центра социального обслуживания Пригородного района и волонтеры из команды туркластера "Гора Белая". 

"На пасхальной неделе проходит Декада милосердия, которая в этом году обрела особенную значимость из-за эпидемии коронавируса. Сотрудниками туркластера было принято решение собрать деньги на покупку куличей, в изготовлении которых помог уральский предприниматель Анатолий Павлов и его "Пекарня на Вишневой", - рассказали организаторы.

"В проекте туристического кластера "Гора Белая" мы вместе с местными жителями работаем над улучшением качества жизни на территории. Сегодня мы не можем встречаться, проводить события, но мы по-прежнему можем проявлять заботу", - прокомментировал генеральный директор управляющей компании туркластера "Гора Белая" Леонид Гункевич.

О поселке

Висим — старинный поселок в границах создаваемого туристического кластера "Гора Белая", является частью природного парка "Река Чусовая". Поселок сохранил свой самобытный облик практически неизменным с XVIII века и впитал все вехи истории. Особое место в истории поселка и всего края занимает эпоха горнозаводской цивилизации, воспетая писателем Дмитрием Маминым-Сибиряком — уроженцем Висима, а позже — в романах Алексея Иванова. В развитии туристической территории Висим является одним из ключевых населенных пунктов, центром культурно-исторического и событийного туризма.

О кластере

Гора Белая - вершина северной части хребта Веселые горы в Свердловской области. Расположена вблизи поселков Уралец и Черноисточинск, к юго-западу от Нижнего Тагила. "Гора Белая" работает как горнолыжный центр с 1963 года.

Решение о создании на базе горнолыжного центра "Гора Белая" и прилежащих территорий нового туристического кластера как центра спортивной, культурно-досуговой и туристической жизни региона принял в 2018 году глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Территория кластера - 2,5 тыс. кв. км, его предполагается разделить на три зоны: рекреационную, которая включает природный парк "Река Чусовая", зону семейного отдыха и непосредственно гору - для спортивного отдыха. На территории создан особый экономический режим для бизнеса.

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