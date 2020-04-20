Обогатительные установки "Кузбассразрезугля" приступили к работе

ТАСС, 20 апреля. УК "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании, Кемеровская область) начала ежегодную работу по запуску обогатительных установок с крутонаклонными сепараторами (ОУ КНС). Об этом сообщают в пресс-службе УГМК.

Компания успешно использует данную технологию углеобогащения с 1982 года, когда на Бачатском угольном разрезе была построена первая ОУ с КНС в Кузбассе. Сегодня оборудованием, способным извлекать уголь из отходов горного производства, оснащены все филиалы компании "Кузбассразрезуголь". Технология не требует больших капитальных и эксплуатационных затрат, при этом обеспечивает максимальное снижение потерь угля при проведении вскрышных работ.

"Главную роль в технологии работы сезонных обогатительных установок играет вода, с помощью которой и происходит разделение угля и породы. Поэтому надежно функционировать КНС могут только при стабильно положительных температурах воздуха, - поясняет начальник управления по переработке угля и обогащению АО "УК "Кузбассразрезуголь" Евгений Долгов. – В настоящее время из 10 установок компании уже работают семь. К 1 мая планируем запустить все".

Сезон работы КНС завершится с наступлением морозов - в октябре-ноябре. За это время сезонные обогатительные установки компании должны извлечь из разубоженной горной массы почти 1,5 млн т высококачественной продукции.

О компании

В "Кузбассразрезуголь" входят шесть филиалов: разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также одна шахта "Байкаимская".

УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.