Состоялся первый благотворительный концерт в поддержку пожилых людей в период пандемии

Москва, 20 апреля. Фонд Росконгресс впервые выступил организатором благотворительного онлайн-концерта. Средства, собранные в ходе выступления группы Uma2rman, будут направлены на организацию помощи пожилым и маломобильным гражданам, попавшим в зону риска из-за распространения коронавируса и находящимся на самоизоляции. Общая сумма пожертвования по состоянию на 19 апреля составила 96 тыс. рублей. Сбор средств продолжается. Всего концерт посмотрело свыше 100 тыс. онлайн-зрителей.

Продолжает работу горячая линия "Мы вместе" по поддержке и координации помощи пожилым людям старше 60 лет, попавшим в группу риска из-за распространения COVID-19. Горячая линия полностью организована на базе фонда. К настоящему моменту в колл-центр поступило более 1,5 млн звонков, зарегистрировано более 170 тыс. заявок. Фонд Росконгресс обеспечил работу более 200 операторов связи, финансовый эквивалент помощи проекту "Мы вместе" составил свыше 10 млн рублей за месяц работы горячей линии.

"Мы благодарны всем зрителям, кто принял участие в благотворительном концерте, и продолжим реализовывать интересные для всех форматы мероприятий, которые позволят организовать помощь пожилым и маломобильным гражданам, попавшим в зону риска в связи с распространением коронавируса. Убежден, что, объединяя усилия в эти непростые времена, мы можем помочь тем, кому забота и внимание сейчас жизненно необходимы", – отметил директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Все собранные средства будут направлены на необходимую адресную помощь, доставку медикаментов и продуктов.

Запись благотворительного концерта группы Uma2rman доступна на официальных ресурсах Фонда Росконгресс.

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