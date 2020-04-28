За два дня Московский международный салон образования собрал более 180 тыс. участников

Москва, 28 апреля. Московский международный салон образования онлайн стартовал 26 апреля. Современную коммуникационную Digital-платформу, на которой ведутся трансляции салона, за два дня посетили более 180 тыс. руководителей и специалистов образовательных организаций, органов управления образования, представителей бизнеса, родителей и школьников. Благодаря партнерству с Mail Group доступ к трансляции деловой программы также есть и у всех пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Для посетителей ММСО - 2020 подготовлена насыщенная деловая программа и виртуальная выставка "Интерактивная карта индустрии образования". На 130 виртуальных стендах представлены мультимедиа-оборудование, онлайн-платформы, образовательные программы, курсы и тренинги, оборудование для профессионального обучения и многое другое. Каждый стенд – это не просто онлайн-каталог, но удобное пространство для коммуникации представителей экспонентов с посетителями. На виртуальных стендах доступны чаты, формы заказа обратного звонка, функция обмена визитками с представителем компании, проводятся вебинары для посетителей.

Первый день деловой программы салона был посвящен теме родительства. В "Программе для родителей" были затронуты актуальные вопросы сексуального воспитания, защиты от кибербуллинга и воспитания финансовой грамотности, а также состоялся форум по семейному образованию. Учителя и руководители школ посетили конференцию по смешанному обучению, где вместе с экспертами обсудили болезненную смену роли учителя с лектора на тьютора и инструменты смешанного обучения для работы только в дистанционной форме.

Во вторник, 27 апреля, состоялось официальное открытие салона и старт программы кластера "Высшее образование" с участием министра образования и науки РФ Валерия Фалькова. Министр призвал всех оставаться вовлеченными в обсуждения, чтобы взять лучшее из того, что будет накоплено сейчас: "Мы запомним эту весну как время цифровой трансформации образования, но для кого-то она наверняка станет весной возможностей! Общий успех российского образования зависит от желания каждого участника становиться лучше. Дистант уже изменил многое в сознании студентов и преподавателей. Лучшие преподаватели - режиссеры и продюсеры своих курсов".

"Мы не отменили и не перенесли ММСО, несмотря на все трудности, но в рекордно короткие сроки создали новый цифровой продукт. ММСО - это крупнейшая платформа общественного договора, которая создает коммуникационную среду для диалога между всеми участниками экосистемы образования. Мероприятия деловой программы основаны на встраивании горизонтальных связей между представителями государства, бизнеса, образовательными организациями, представителями профессионального и родительского сообществ", - рассказывает о салоне директор и продюсер деловой программы ММСО Максим Казарновский.

В рамках кластера "Высшее образование" состоялось обсуждение вопросов массового перехода вузов в онлайн и трансформации всех образовательных и управленческих процессов. Особое внимание эксперты уделили сохранению качества образования в сложных условиях и особенностям приемной кампании в режиме онлайн. Программу кластера открыла панельная дискуссия "Новое высшее образование: каким оно будет после вынужденного периода дистанционной работы", в которой принял участие заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, а также ректоры ведущих вузов страны: Ярослав Кузьминов (НИУ ВШЭ), Владимир Мау (РАНХиГС) и другие. "Сопротивление новому обычно основано на том, что новое не пробовали", - считает Кузьминов, отмечая, что психологический барьер "дистанта" уже сломлен: по данным опроса самой "Вышки", 36% студентов стали работать гораздо интенсивнее с уходом в онлайн. Мау поддержал коллегу: "Образование консервативно, революции происходят постепенно". Согласились эксперты и с тем, что типаж преподавателя изменится, однако при этом "преподаватель должен оставаться ученым, лидером профессиональных проектов, включенным в коллективы, выходящие за рамки своего вуза", - подчеркнул Кузьминов.

Также в работе кластера "Высшее образование" приняли участие генеральный директор Coursera Джефф Маджионкалда, президент и генеральный директор Содружества обучения (Commonwealth of Learning) Канвар Аша Сингх и другие руководители ведущих образовательных организаций со всего мира.

В рамках кластера "Общее образование" были представлены актуальные практики российской школы перехода на дистанционное обучение. Управленцы и педагоги со всей страны поделились своим опытом: методическими, техническими, организационными аспектами реализации. Программу кластера открыла сессия "И вот мы вышли в дистант", в которой приняли участие заместитель генерального директора Учи.ру Сергей Веременко, директор МБОУ СОШ "Школа будущего" (г. Калининград) Алексей Голубицкий, заместитель директора по проектно-инновационной деятельности МАОУ Гимназия №210 "Корифей" (г. Екатеринбург) Мария Калужская и другие. Модератором выступила заместитель министра образования Московской области, учитель математики Наталья Киселева.

Эксперты презентовали собственные решения актуальных здач, связанных с внутришкольным взаимодействием, расписанием, образовательными программами, отметив важность наполнения образовательного процесса новыми управленческими моделями после возвращения в офлайн. "Дистант очень сильно показал необходимость персонализированного обучения. Мы смогли посмотреть на процесс глазами ученика: и именно подход к образованию "от ученика" должен сохраниться. Дистант помог развитию гибких навыков у преподавателей", - отметил директор школы имени А.М. Горчакова Александр Кузьмин. "Из-за перехода на дистант учитель стал больше времени тратить на подготовку. Мы помогаем инструментами и сервисами обеспечить методическую поддержку учителям", - актуализировал задачу заместитель генерального директора Учи.ру Сергей Веременко.

Участники спецпроекта "Кадетское образование: мифы и реальность" отметиили, что ежегодное увеличение количества кадетских классов свидетельствует о планомерном развитии кадетского образования.

Внимание экспертов кластера "Дошкольное образование" было сосредоточено на вопросах цифровизации, инженерно-технического творчества, формирования культуры здоровья у дошкольников. Во второй день на платформе салона прошел Всероссийский форум "Здоровые дети - здоровое будущее". Модерировала трек советник министра просвещения Российской Федерации Татьяна Волосовец. Ключевой темой мероприятия стало формирование здорового образа жизни в семье и детском саду. Среди важнейших направлений работы - создание единого образовательного пространства "семья - детский сад". Участники форума акцентировали внимание на том, что внедрение технологий сбережения здоровья в детском саду важно не только для детей, но и для самих педагогов, поскольку, по данным исследований, 40% воспитателей и специалистов ДОО не справляются с профессиональными стрессами. Модератор форума призвала коллег беречь здоровье детей, относиться спокойно к вызовам времени и использовать это время для разработки новых педагогических технологий и педагогического инструментария.

В рамках спецпроекта "Детский сад, в который хотят все" прошла серия мастер-классов по организации развивающего и комфортного пространства, развитию воображения и творческого восприятия и др.

Лидеры кластера "Дополнительное образование" говорили о будущем отрасли после пандемии, трансформации олимпиад и конкурсов в условиях изоляции, развитии франчайзинга в России, мерах государственной поддержки бизнеса и НКО. Глобальный директор по вопросам образования KidZania Гер Граус отметил положительные тенденции, проявившиеся в условиях "экстренного обучения": "усилилась значимость школы как места общения и социальной активности. Жизнь напомнила нам, что школа – это не завод с конвейером, выдающим экзаменационные оценки. Это фундаментальный институт общества, который заботится о нас. Кризис напомнил, что социум должен восстановить уважение к школе, которое она заслуживает. В конце концов, где бы мы были без нее?"

Прошли "классные часы" для школьников и студентов в рамках кластера "Профориентация", а также мастер-классы для профильных специалистов. В ходе занятий подростки поговорили с HR-экспертами о том, какие специалисты будут цениться в будущем и какие шаги необходимо сделать на пути осознанного выбора профессии. Педагоги ознакомились с прогнозами ООН, Юнеско, ВОЗ и ВЭФ о востребованности профессий в ближайшие 20 лет и основными функциями наставника.

Участники форума "Частное образование России. Новые вызовы" обсудили актуальные меры защиты частного образования в период коронавируса, государственно-частное партнерство и пути преодоления взаимного недоверия. Форум консолидировал представителей частного образования: от простых репетиторов до больших холдингов, от детских садов до организаций профессиональной переподготовки специалистов. "Необходимо приложить все усилия для развития частных учебных заведений вместо их закрытия. У частного учебного сектора нет собственной формы для лоббирования своих интересов", - объяснил цель создания Союза частных образовательных организаций организатор форума, омбудсмен в сфере образования при уполномоченном по защите прав предпринимателей Амет Володарский.

Впервые на ММСО состоялась конференция по дополнительному профессиональному образованию "Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников: перезагрузка". Участники конференции обсудили актуальные вопросы развития педагогических кадров: конкурсное движение, перспективы сотрудничества с бизнесом, цифровую трансформацию ДПО, горизонтальное обучение. Яндекс.Учебник презентовал результаты масштабной диагностики проекта "Я - Учитель": педагоги в младшей школе больше нацелены на индивидуализацию, а в старшей - на поддержание атмосферы в классе. В целом, российские учителя неплохо сотрудничают с коллегами. Самой проблемной компетенцией оказалась ориентация на учебный результат. "Педагог, как ему кажется, очень много закладывает в содержание одного урока, пытается находить много инновационных технологий, а не достигает и половины того, что он обозначил", – подчеркнула директор НИИ социализации и персонализации детей Наталья Тарасова.

Онлайн-формат салона позволит принять масштабное содержательное участие в событии регионам РФ. Среди участников программы "Час региона"- Алтайский край, республики Башкортостан, Бурятия, Карелия, Коми, а также Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Нижегородская, Ярославская и другие области страны.

Проведение Московского международного салона образования в онлайн-формате - новый этап развития индустрии, расширяющий границы и влияние ММСО на весь русскоязычный мир и предлагающий качественно новый формат взаимодействия всех участников образовательного процесса.

Записи всех событий доступны на платформе www.mmco-expo.ru. Салон продолжит свою работу до 29 апреля. Регистрация на сайте ММСО 2020.

Возрастная категория 12+.