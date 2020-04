Московский международный Салон образования - 2020 подвел итоги работы

Москва, 30 апреля. С 26 по 29 апреля более 250 тыс. руководителей и специалистов образовательных организаций, органов управления образования, представителей бизнеса, учащихся и их родителей России и русскоговорящего зарубежья посетили онлайн-мероприятия Московского международного Салона образования. Переход на современную коммуникационную digital-платформу www.mmco-expo.ru привлек к масштабному содержательному участию регионы РФ: Алтайский край, республики Башкортостан, Бурятия, Карелия, Коми, а также Иркутская, Калининградская, Ленинградская, Нижегородская, Ярославская и другие области страны. 75% посетителей - это региональная профессиональная аудитория.

Посетители ММСО-2020 приняли участие в насыщенной деловой программе и виртуальной выставке "Интерактивная карта индустрии образования", на 130 стендах которой было представлено оборудование для профессионального обучения, онлайн-платформы, образовательные программы и мастер-классы партнеров, в числе которых Ассоциация развития финансовой грамотности, Российский фонд фундаментальных исследований, МГОК, Город открытий, Maximum Education, Skyeng, LEGO Education, "Просвещение" и многие другие.

В официальном открытии салона принял участие министр образования и науки РФ Валерий Фальков. Министр призвал всех оставаться вовлеченными в обсуждения, чтобы взять лучшее из того, что будет накоплено сейчас: "Мы запомним эту весну как время цифровой трансформации образования, но для кого-то она наверняка станет весной возможностей! Общий успех российского образования зависит от желания каждого участника становиться лучше. Дистант уже изменил многое в сознании студентов и преподавателей. Лучшие преподаватели - режиссеры и продюсеры своих курсов".

"Салон - сложная сущность. За 40 дней нам нужно было прийти к результату, который в прошлой жизни потребовал бы не менее полугода работы. Для этого мы объединили ресурсы пяти команд, общая численность которых более 100 человек. И сами команды, и сотрудники внутри каждой из них были изолированы друг от друга. С листа, по живому мы осваивали новые форматы взаимодействия вокруг общего результата. Итоги этих проб говорят о том, что рынок образования не распался на отдельные элементы, как происходит на других рынках, но получил энергию сборки и консолидации. Нам удалось привести и удержать включенную, качественную аудиторию на салон, и мы приняли решение о проведении второго этапа Московского международного Салона образования с 28 по 30 мая", - рассказал о салоне директор и продюсер деловой программы ММСО Максим Казарновский.

Программу салона сформировали актуальные вопросы основных кластеров образовательной индустрии "Дошкольное образование", "Общее образование", "Дополнительное образование", "Профориентация", "Среднее профессиональное образование", "Высшее образование", "Государственная политика". Большим успехом посетителей пользовались спецпроекты "Развитие субъектности на семейном образовании", "Авторская школа. Ускользающая эпоха?", "Детский сад, в который хотят все", "Кадетское образование: мифы и реальность", "Новая культура общественного здоровья", "Цифровое образование глазами фундаментальной науки", "Инклюзивное образование".

В насыщенной "Программе для родителей" были затронуты актуальные вопросы сексуального воспитания, защиты от кибербуллинга и воспитания финансовой грамотности. Спецпроект "Финансовая грамотность" был сквозным, по всем уровням образования. "Мне кажется, что финансовая культура - это составляющая общей культуры человека и семьи. Времени, как и денег, всегда не хватает, сколько бы ни было. Важно чувство меры", - считает куратор спецпроекта "Финансовая грамотность", директор Ассоциации развития финансовой грамотности, председатель научно-методического совета ММСО Вениамин Каганов.

Восемнадцать мероприятий кластера "Государственная политика" отразили основные векторы развития образования на государственном уровне. Дискуссию о цифровых технологиях поддержали врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук и другие.

Острая потребность системы образования в цифровых методистах и проектировщиках образовательных программ была озвучена на презентации Консорциума по развитию востребованных кадров в сфере образования для цифровой экономики. "Последние события показали нам, что неготовность высшего и среднего образования в стране вывести процесс образования в онлайн была выражена не столько в отсутствии платформ, сколько в недостатке конкретных педагогических работников, которые владели бы представлением, что такое онлайн-среда вообще", - отметил представитель компании "Нетология-групп" Максим Спиридонов.

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ представил итоги апробации методических рекомендаций по психологическому сопровождению обучающихся общеобразовательных организаций, разработанных в рамках плана реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" в 2019 году.

В контексте реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей эксперты кластера обсудили возможные форматы взаимодействия учреждений дополнительного образования и практик неформального образования, а по итогам сессии приняли решение о продлении приема заявок на конкурс лучших практик неформального образования и запуске онлайн-лагерей для детей и педагогов от платформ, имеющих лицензию на предоставление неформального образования.

В рамках 29 треков кластера "Высшее образование" состоялось обсуждение вопросов массового перехода вузов в онлайн и трансформации всех образовательных и управленческих процессов. Представители Министерства науки и высшего образования России, ведущих вузов страны - НИУ ВШЭ, РАНХиГС, РУДН - обсудили актуальные направления дополнительного профессионального образования в вузах, развития отраслевого образования, ускоренного обучения специалистов для регионов, а также сотрудничества вузов и работодателей в 2020 году. В работе кластера также приняли участие зарубежные партнеры - генеральный директор Coursera Джефф Маджионкалда, президент и генеральный директор Содружества обучения (Commonwealth of Learning) Канвар Аша Сингх и другие руководители ведущих образовательных организаций со всего мира.

В центре внимания участников 13 мероприятий кластера "Среднее профессиональное образование" оказались вопросы качества образовательного процесса в условиях вынужденной самоизоляции, различные решения на федеральном и региональном уровнях, государственно-частное партнерство, опыт внедрения практико-ориентированной модели обучения в системе СПО.

Эксперты кластера "Общее образование" в рамках 28 круглых столов, мастер-классов и панельных дискуссий познакомили участников с опытом школ, быстро и слаженно организовавших переход на дистанционное обучение. "Сегодня, с точки зрения интеграции цифровых технологий в образование, ситуация беспрецедентная. Например, на "Учи.ру" число уникальных пользователей в день превысило 3 млн человек. В дальнейшем полученный в масштабах всей системы образования опыт сможет помочь сделать обучение еще более эффективным", - отметил заместитель генерального директора образовательной платформы "Учи.ру" Сергей Веременко.

Эксперты научно-практической конференции по изучению английского языка London is the capital of Great Britain обсудили вопросы преподавания английского языка в различных контекстах школы и жизни учащихся.

В рамках кластера "Дошкольное образование" состоялось 37 мероприятий, в которых приняли участие профильные педагоги, руководители и специалисты дошкольных образовательных организаций, а также осознанные родители. Внимание экспертов было сосредоточено на вопросах цифровизации, инженерно-технического творчества, формирования культуры здоровья у дошкольников. "Важность дошкольного обучения растет. Исходя из этого будет меняться и подготовка педагогов, и содержание дошкольного образования. Оно будет более гибким, будет возрастать доверие к педагогам. Соответственно, будет возрастать ответственность педагогов перед обществом в целом и перед родителями. Должно меняться и участие родителей. Родитель не просто должен быть потребителем образовательных услуг, а иметь план развития ребенка, согласованный с педагогом", - резюмировал в своем выступлении ректор Московской педагогической академии дошкольного образования, руководитель лаборатории психологии и педагогики способностей Института психолого-педагогических проблем РАО Николай Веракса.

Двадцать два мероприятия кластера "Дополнительное образование" - круглые столы, презентации проектов, мастер-классы и практические кейсы - позволили получить полную картину основных трендов в вопросах дополнительного образования школьников. Лидеры говорили о будущем отрасли после пандемии, трансформации олимпиад и конкурсов в условиях изоляции, развитии франчайзинга в России, мерах государственной поддержки бизнеса и НКО. Глобальный директор по вопросам образования KidZania Гер Граус отметил положительные тенденции, проявившиеся в условиях "экстренного обучения": "Кризис напомнил, что социум должен восстановить уважение к школе, которое она заслуживает. В конце концов, где бы мы были без нее?"

Форум "Частное образование России. Новые вызовы" консолидировал представителей частного образования: от простых репетиторов до больших холдингов, от детских садов до организаций профессиональной переподготовки специалистов. Участники обсудили актуальные меры защиты частного образования в период коронавируса, государственно-частное партнерство и пути преодоления взаимного недоверия.

Неожиданным наблюдением поделился "Яндекс" на конференции по дополнительному профессиональному образованию "Непрерывное повышение профессионального мастерства педагогических работников: перезагрузка": "Стаж учителей и размер школы не влияют на выбор инструментов для дистанционного обучения. Перед дистантом все оказались равны", - подчеркнул руководитель Яндекс.Учебника Евгений Лурье.

Программа кластера "Профориентация" состояла из 48 специальных мероприятий: подростки поговорили с HR-экспертами о том, какие специалисты будут цениться в будущем и какие шаги необходимо сделать на пути осознанного выбора профессии. Педагоги ознакомились с прогнозами ООН, Юнеско, ВОЗ и ВЭФ о востребованности профессий в ближайшие 20 лет и основными функциями наставника. "Нужно обязательно анализировать будущие тенденции, быть гибкими и готовыми к различным ситуациям, уметь рассчитывать свои силы. Понять, чего вы хотите, очень важно. Мир будет продолжать меняться, если мы не хотим остаться без работы, нужно думать, что делать. Главное - начинать действовать", - заявил заместитель руководителя "Атласа новых профессий" Евгений Виноградов.

Онлайн-формат проведения Московского международного Салона образования обеспечил доступность лучших практик со всей страны и дал импульс к развитию каждому участнику образовательной индустрии, переведя их взаимодействие на эволюционно новый уровень.

Записи всех событий доступны на платформе www.mmco-expo.ru. ​​​​​

